Нацпроект поддержит малый бизнес

В первую очередь, это финансовая поддержка — гранты, микрозаймы, поручительства по кредитам, а также комплексные услуги, профильные консультации, обучение, специальные программы для производственных и социальных предприятий.

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области в 2022 году выдал 329 микрозаймов малому и среднему бизнесу на общую сумму 692 млн рублей. Также Фондом были предоставлены 112 поручительств по кредитам предпринимателей в коммерческих банках на сумму 605 млн рублей.

Благодаря региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», входящему в национальный проект в прошлом году было выдано 66 млн рублей в виде грантов предпринимателям Ленинградской области. Впервые гранты до 500 тысяч рублей получили 37 молодых предпринимателей. Грантополучателями также стали 99 социальных предприятий области, что более, чем в два больше уровня 2021 года. В 2023 году прямая финансовая поддержка бизнес-проектов с помощью грантов продолжится — на эти цели выделено 98 млн рублей — в 1,5 раза больше объема финансирования прошедшего года.

«Помимо финансовой поддержки, центр «Мой бизнес» и муниципальные организации активно работают как с начинающими, так и с состоявшимися предпринимателями, оказывая множество услуг. Здесь предприниматели учатся различным компетенциям, в том числе проходят бизнес-акселерацию, получают консультации по вопросам открытия и ведения бизнеса, специализированные услуги инжинирингового центра, центра инноваций социальной сферы, комплексные услуги. Мы даем возможность научиться эффективно вести своё дело, запускать новые продукты и услуги, находить своего клиента, что не менее важно, чем финансы», — подчеркнула председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

В центре «Мой бизнес» Ленинградской области в 2022 году государственные меры поддержки получили 4257 предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и тех, кто планирует открыть свое дело, а также 750 самозанятых граждан.

Всего в рамках национального проекта на поддержку предпринимательства Ленобласти в 2022 году было направлено 180 млн рублей.