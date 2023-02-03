ИТ-специалистам ― упрощенная ипотека

Заявки по обновлённым условиям принимаются на Госуслугах https://www.gosuslugi.ru/ipoteka. Выдача кредитов начнётся 7 февраля.

«В прошлом году 330 ленинградцев подали заявки на участие в федеральной программе льготного кредитования для работников IT-компаний. 74 участника программы уже приобрели недвижимость на льготных условиях на сумму 628 млн рублей. Благодаря упрощенным условиям для оформления кредита, воспользоваться этой мерой поддержки сможет больше ИТ-специалистов Ленинградской области», — подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

По новым условиям, требуемый уровень зарплаты до вычета НДФЛ снизился со 150 до 120 тысяч рублей для городов-миллионников и со 100 до 70 тысяч рублей для других населённых пунктов. Расширились возрастные рамки: теперь оформить ИТ-ипотеку могут сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний с 18 до 50 лет включительно. Проверить, есть ли у ИТ-компании аккредитация, можно на Госуслугах https://www.gosuslugi.ru/itorgs.

Работать в аккредитованной ИТ-компании после оформления кредита нужно минимум 5 лет. Если сотрудник уволился из аккредитованной ИТ-компании, льготная ставка сохранится в течение шести месяцев. Предельная ставка осталась неизменной — до 5% годовых.