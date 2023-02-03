Правильные действия при пожаре спасут жизнь!

Дознаватель ОНДиПР Гатчинского района Татьяна Надобных провела профилактическую беседу с жителями п. Сиверский, в ходе которой напомнила о правилах поведения при пожаре.

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно передвигаться ползком или пригнувшись.

При невозможности ликвидировать возгорание своими силами - немедленно уходите. По возможности, возьмите документы и покиньте квартиру через входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. Самые безопасные места в горящей квартире - на балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего воздуха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой.

Помните: крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз!

Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осторожными должны быть жители верхних этажей.

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом - его в любое время могут отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так как можете «зависнуть» в лифте между горящими этажами и получить отравление угарным газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом или платком. Помните- при горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и другие, а содержание кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от него.

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную охрану по номеру «101» или «112», напомнила Татьяна Николаевна. При возгорании электрических приборов или электропроводки необходимо обесточить жилое помещение – самым простым и безопасным решением будет отключение автоматических выключателей в электрощите.