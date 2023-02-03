В Ленобласти — новые метановые заправки

Торжественное открытие прошло на АГНКС-1 КАД-Парнас. Станции АГНКС-11 в поселке Левашово и АГНКС-1 в Тосно подключились в онлайн-режиме.

Как подчеркнул Виктор Зубков, природный газ эффективен и может использоваться на наземном и речном транспорте. Строительство газозаправочных станций со стоимостью метана в 22 рубля за кубометр, по его словам, важно для экологии и экономики всей страны. Он поручил профильным структурам компании работать над увеличением темпов перевода транспорта на газ и поделился планами по развитию производства газомоторного транспорта в России.

«По поручению Президента России Владимира Путина Ленинградская область стала одним из первых регионов России, которые на государственном уровне начали способствовать развитию рынка газомоторного топлива. За последние три года вместе с компанией «Газпром» нам удалось построить и запустить 8 таких станций. Инфраструктура развернулась от Кингисеппа до Подпорожья. В краткосрочной перспективе компания Газпром при существенной поддержке региона планирует строительство еще 7 объектов, каждый из которых сможет обслуживать около 100 тысяч машин в год. Но этим мы не ограничиваемся: в области снижено налогообложение для перевозчиков, работающих на природном газе, выделяются субсидии на переоборудование и много другое. Планируется, что в следующие 2 года консолидированный бюджет окажет поддержку почти на 800 миллионов рублей из которых около 500 миллионов — средства Ленинградской области», — отметил зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Сейчас в Ленинградской области эксплуатируются 8 объектов газозаправочной инфраструктуры общего пользования. В качестве пилотного региона область участвует в реализации программы развития рынка газомоторного топлива. Оно идет по трём направлениям: создание сети газозаправочной инфраструктуры, перевод техники на метан ― с использованием мер государственной поддержки в 2020-2022 годах переоборудовано более 700 транспортных средств, а также закупка газовых автобусов ― из областного бюджета предоставляются субсидии на возмещение части затрат на закупку таких автобусов в лизинг. С 2019 по 2022 год перевозчиками приобретено 34 новых газомоторных автобуса, которые перевозят жителей региона.