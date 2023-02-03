Волонтёры СВО: «Мы делаем всё от чистого сердца»

Это уже пятая по счёту встреча, на которой обсуждаются и координируются вопросы гуманитарной поддержки, организационной работы и патриотического воспитания.

Душа России

Во встрече принял участие настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в посёлке Карташевская, храма Успения Пресвятой Богородицы в Кобрино, протоиерей Николай Груздев. Начиная с 2014 года, отец Николай постоянно организует помощь ополченцам и мирным жителям Донбасса.

- Мы делаем это от чистого сердца, и нам помогают очень многие, - подчеркнул отец Николай. - Я считаю, что сейчас для всех нас настало судьбоносное время, и никто не должен оставаться в стороне. Кто-то это понял в 2014 году, кто-то позже. Плохо, что для одних это война, а для других вообще не существует. Сейчас весь народ встаёт потихонечку. Каждый делает, что может. Кто-то воюет, кто-то собирает и возит помощь туда, кто-то нужен здесь, чтобы говорить об этом и просвещать людей. Я прошу на каждой проповеди, чтобы молились за наше русское воинство, за нашу победу. Если не будет этой победы, то перестанет существовать не только Россия, но и Православная церковь. А Православная церковь — это душа России. Чтобы убить Россию, надо убить ее душу, а чтобы убить душу, надо убить государство... А значит, мы должны победить.

«Летучий отряд» Гатчинского района

Об общественном движении «Летучий отряд» рассказал глава администрации Кобринского поселения, офицер запаса Вячеслав Федорченко.

Напомним, Вячеслав Федорченко вместе со своим коллегой, главой администрации Пудомягского поселения Сергеем Якименко были одними из первых в Гатчинском районе, кто начал собирать гуманитарную помощь и лично отвозить ее жителям Донбасса во время СВО. «Летучий отряд» совершил уже несколько таких поездок на освобожденные территории, и груз для каждой собирали всем Гатчинским районом.

Сейчас «Летучий отряд» поддерживает добровольцев и мобилизованных из Гатчинского района адресно.

- Мы собираем для ребят вещи, которые им нужны, посылки от родных и жителей нашего района и многое другое, - говорит Вячеслав Федорченко. - В числе всего прочего и детские письма, их наши солдаты очень ждут, берегут и перечитывают.

Большинство волонтерских объединений, работающих в поддержку наших воинов, сотрудничают друг с другом. Так, например, «Летучий отряд» дружит с еще одним общественным движением - «Зовом Федотовой».

«Зов Федотовой»

Так называется движение, организованное жительницей Верево Натальей Федотовой в помощь мобилизованным Гатчинского района.

- Сейчас эти ребята уже участники СВО, - говорит Наталья. - Они нам звонят, просят о помощи. Мы пытаемся максимально дать то, что им нужно.

Волонтеры не только собирают продуктовую помощь, но и организованно производят нужные для фронта вещи — маскхалаты, тактические носилки, теплые снуды, блиндажные свечи, печи-буржуйки.

- Колоссальным спросом по-прежнему пользуются маскировочные сети — их просто нет, - говорит Наталья Федотова. - Буквально в каждой заявке есть просьба прислать дизельный генератор: обычные бензиновые генераторы не подходят, если нет бензина. Мы готовы их приобрести у тех, кто может нам их предоставить.

«Зов Федотовой» собрал, организовал и отправил на передовую уже больше десяти конвоев, в каждом из которых до десяти грузовых машин и микроавтобусов. Волонтеры объединили усилия со многими своими единомышленниками, среди которых и протоиерей Николай Груздев, и главы администраций поселений Гатчинского района, и сотрудники некоторых предприятий, и самые обычные люди.

- Большую помощь нам оказывает Гатчинский Совет ветеранов, - говорит Наталья. - Большое спасибо духовно-просветительскому центру Покровского собора, который предоставил нам помещение для изготовления маскировочных сетей. Нам помогают очень многие — всех не перечислить, и всем им огромная благодарность!

Наталья Федотова рассказала о новой задаче, которая встала перед волонтерами.

- Поступила масса запросов из новых точек СВО, - говорит она. - Помимо уже разработанных маршрутов, нам нужно проложить новые. Очень нужны водители с машинами — грузовыми или микроавтобусами. Если вдруг есть желающие отправиться с нами в конвое, мы будем очень благодарны.

Открытым для волонтеров остается и финансовый вопрос. В планах «Зова Федотовой» — создать большой волонтерский центр в Гатчине, где можно будет организовать массовую помощь, включая курсы тактической медицины и многое другое. По словам Наталья Федотовой, для этого уже выделено помещение в центре города.

«Ангелы тыла»

О деятельности движения «Ангелы тыла» рассказала его организатор, жительница Гатчины, жена российского офицера и многодетная мама Анна Сотниченко. Военнослужащим и добровольцам из Гатчинского района Анна помогает с начала СВО.

- «Ангелы тыла» - молодежное волонтерское движение, деятельность которого основана на помощи нашим военным, которые сейчас находятся на передовой, - напомнила Анна Сотниченко. - Мы собираем своими силами технику, медицину, продукты питания, теплые вещи. Списки необходимого приходят к нам от военнослужащих. Начали отливать блиндажные свечи и уже выходим на производство маскировочных сетей.

- Мы отправляем груз раз в месяц – около 5-7 тонн, - говорит Анна. - Очередная наша машина уезжает 1 февраля. На этот раз мы повезем помощь в госпитали с ранеными и в детские дома Луганской и Донецкой областей. Конечно, нам очень трудно, и нам тоже нужна помощь, ведь нас всего 23 человека.

Как считает Анна Сотниченко, в волонтерской помощи нашим воинам не может быть мелочей.

- Каждый род войск финансируется по-разному, - говорит она. - Есть части на передовой, где бойцы не могут ничего купить и ждут гуманитарную помощь. Там даже одна банка сгущенки — драгоценность. Ребята делят ее на двадцать человек — они знают, как это сделать... Недавно мы виделись с бойцами, которые были здесь на обучении. Один из них сказал: «Я не знаю, что было бы, если бы не было волонтеров…»

Очень важным для себя «Ангелы тыла» считают работу с молодежью. В ближайшем будущем на базе этого объединения для молодых людей и подростков откроются курсы основ тактической подготовки, гражданской радиосвязи, медицинской подготовки и первой медицинской помощи.

Невский край и Донбасс — братья по крови и труду

Гость из Санкт-Петербурга, председатель Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сергей Лисовский рассказал о 18-летней деятельности этого объединения, о поездках на Донбасс, работе с молодежью.

Сергей Лисовский - главный редактор газеты «Общество и экология». На встрече в Гатчине он представил последний номер газеты с очень интересным материалом о талантливом инженере Фёдоре Енакиеве. Именем этого человека назван город Енакиево в Донецкой области.

Фёдор Енакиев родился в Херсонской области Российской империи в 1852 году. Учился в Санкт-Петербурге, работал на Николаевской железной дороге. Судьба привела Енакиева на Донбасс, где в 1895 году началось строительство Петровского металлургического завода, известного сейчас как Енакиевский металлургический завод.

Судьба этого человека удивительна. Фёдор Енакиев был идейным вдохновителем создания метрополитена в Петербурге, занимался вопросами обустройства городских улиц, морского порта, железных дорог. Свои идеи и разработки талантливый инженер изложил в книге «Задачи преобразования Санкт-Петербурга».

А мы теперь точно знаем, что Ленинградскую область и Енакиево связывают не только узы городов-побратимов, но и люди, которые жили и трудились во благо всей России. И это не только Фёдор Енакиев. Это и русский писатель из Бахмута Всеволод Гаршин, и уроженец Енакиево поэт-песенник Михаил Пляцковский, и летчик-космонавт Георгий Береговой, и многие-многие другие.

Встреча в Покровском центре была очень насыщенной - и информационно, и эмоционально. Очень тепло ее участники встретили гатчинских музыкантов Геннадия и Марию Дёминых, и автора-исполнителя Николая Григорьева, в чьем проникновенном исполнении прозвучали песни о главном — о памяти, о любви к своей Родине, о России.

Юлия Лысанюк