Автокатастрофа под Гатчиной: 5 машин, 2 погибших

Рано утром 6 февраля на 36 км автодороги Санкт-Петербург – Псков между Верево и Зайцево столкнулись пять легковушек. 56-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Ситроен Джемпер» и двигавшаяся в сторону Петербурга, во время обгона столкнулась сначала с попутной машиной «Сузуки Лиана», а потом со встречным автомобилем «Опель Астра», который тоже в этот момент обгонял. После этого «Ситроен Джемпер» столкнулся с «Пежо Партнер», а «Опель Астра» – с «Вольво С-40».

Дама, находившаяся за рулем «Ситроена», доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. 35-летний водитель автомобиля «Опеля» и его 39-летний пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии. Два других пассажира – 40 лет от полученных травм скончались на месте аварии.

По словам очевидцев, утреннее шоссе было скользким, очевидно, водители не учли погодные условия и неправильно выбрали скорость. Из-за аварии на трассе возникла пробка, примчались «Скорые» и сотрудники МЧС. Полиция проводит проверку. Устанавливаются детали произошедшего. Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле городской прокуратуры.

Фото: Дорожный контроль Ленинградская область