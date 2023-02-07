Комитет по агропромышленному комплексу начал прием заявок на грант «Ленинградский гектар»

«Ввод земель в оборот – это новые производства и увеличение объемов продукции. Задачу нарастить производство поставил Президент России Владимир Путин, он отметил, что в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство должно выйти на опережающие темпы роста, в частности за счет вовлечения в оборот новых сельхозземель. Что мы уверенно и неуклонно выполняем», – подчеркнул заместитель председатель правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малашенко.

Участники программы «Ленинградский гектар» получают на льготных условиях до 10 га земли в удалённых районах – Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском и грант в 3 млн рублей. Фермеры могут заниматься растениеводством и животноводством, покупать на грант животных, сельскохозяйственную технику и оборудование для производства продукции.

Получить грант могут жители всех регионов России, главное – желание заниматься сельским хозяйством в Ленинградской области.

Документы принимаются с 6 февраля по 7 марта, подробности – на сайте комитета по АПК.