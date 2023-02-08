Финграмотность в Простоквашино: в новом сезоне герои научат зрителей, как вести бизнес и бороться с финансовыми мошенниками

«Финансовая грамотность стала обязательной частью школьных программ, и уже более 86 тысяч педагогов по всей стране прошли специальную подготовку для того, чтобы обучать детей основам финансовой, налоговой, бюджетной политики. Поэтому сегодня наша задача, во-первых, добиться того, чтобы в каждой школе были выделены специальные часы и занятия для изучения этих тем. И во-вторых, поддерживать создание современного познавательно-развлекательного контента, который учителя смогут использовать в том числе и на уроках. Еще важно, чтобы дома тоже продолжался процесс вовлечения детей в тему финансово грамотного и безопасного поведения, и мультфильмы как раз позволят сделать это», – сказал заместитель Министра финансов РФ Михаил Котюков.

«Мы реализуем многие проекты, где известные герои доступным для аудитории языком объясняются сложные финансовые вопросы. Большая часть из них представлена на платформе Моифинансы.рф», - отметила Анна Харнас, руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России.

В новом сезоне «Простоквашино» зрителей ждет пять специальных серий, среди них «Тушите свет», «Папина отдушина» и «Парк аттракционов». Все они также будут посвящены финграмотности – герои научат зрителей основам построения бизнеса, разумному сбережению, а также правилам финансовой безопасности.





«Мир мультсериала «Простоквашино» – это самое настоящее зеркало нашей жизни, где в простой и доступной форме находят свое метафоричное отражение все окружающие нас процессы и явления, – отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, – именно поэтому тема финансовой грамотности очень гармонично интегрировалась в сюжет проекта и характеры героев. Они и сами учатся, и образовывают своих юных зрителей».

Серия «Полосатая проверка» уже доступна в онлайн кинотеатре Okko, а с 12 февраля эпизод выйдет на телеканале «Карусель».