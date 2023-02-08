Первые шаги в профессию

Одним из первых тематических событий Года Команды знаний в Ленобласти стал чемпионат профессий «ЮниорПрофи». Мероприятие призвано доказать, что наша молодёжь умеет не только зависать в социальных сетях, но и всерьёз осваивать новые компетенции.

Соревнования среди школьников проходят по 14 направлениям на 8 разных площадках. В списке компетенций – «Электромонтажные работы» и «Промышленный дизайн», «Цифровое прототипирование» и «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Традиционные специальности соседствуют здесь с профессиями будущего. Мы же решили узнать больше о сетевом системном администрировании – эта компетенция решением организаторов была закреплена за Кировским районом.

В Кировский политехнический техникум съехались ребята со всего региона – из Гатчины, Луги, Тосно, Подпорожья. Внушительной командой был представлен местный Центр информационных технологий: 10 человек из 22 участников чемпионата. Организаторы отмечают: число учащихся в «сетевой» номинации растёт от года к году. Этому есть разумное объяснение – в мире современных технологий молодые люди всё чаще выбирают профессии, связанные с работой на компьютере. «И правильно делают», – считает главный эксперт компетенции Константин Щавелкин.

– Сетевое системное администрирование предполагает наличие базовых знаний для огромного спектра IT-специальностей: это и инженер по облачным инфраструктурам, и системный администратор, и программист. Здесь закладывается фундамент, который можно будет применить и в смежных областях цифровых технологий, – подытожил Константин Германович.

В числе участников – 15-летний Кирилл Ведмецкий из Шлиссельбурга. В 2022-м он стал победителем регионального этапа и получил медаль «За профессионализм» в финале X Национального чемпионата. Правила «ЮниорПрофи» не запрещают повторное участие, и наш чемпион решил снова испытать себя в региональном этапе. В паре с Кириллом выступает 14-летний Сергей Анохин из Кировска. В отличие от напарника он только начинает путь к своей цели – стать системным администратором.

– Захотелось попробовать себя в интересном направлении. Надеюсь выступить успешно, так как в течение двух лет усердно готовился к чемпионату, – с энтузиазмом говорит Сергей.

Участием молодых людей на соревнованиях никого не удивишь, а вот встретить девушку – настоящая удача! Год назад 15-летняя Таисия Герасимова из Гатчины стала одной из первых представительниц прекрасного пола, выступающей в этом направлении. Сегодня же на площадке можно заметить сразу несколько девушек – конкуренция растёт!

– Я пошла по стопам родителей, которые так или иначе связаны с миром компьютерных технологий. Брат также работает в этой сфере со студенческих лет. Я тоже не исключаю, что в будущем выберу «цифровую» профессию, – рассказывает Таисия.

Но это в будущем, а пока – надо доказывать свой уровень! Конкурс поделён на две возрастные категории – для ребят от 11 и от 14 лет. Задания подбираются в соответствии с возрастом – тем, кто постарше, например, предстояло создать и настроить сетевую инфраструктуру дома или небольшого офиса.

Участники соревнований получили задание по настройке компьютерной сети и сложные топологические схемы её устройства. Каждому конкурсанту предстояло запустить работу сетевого и пользовательского оборудования, найти и устранить неисправности. Только на эту битву умов ребятам выделено целых три дня.

Ну а сам чемпионат «ЮниорПрофи» продлится до середины февраля. Соревнования чемпионата пройдут также на других площадках Ленобласти – в центре дополнительного образования «Кудрово» Всеволожского района, Информационно-методическом центре в пос. Новый Свет Гатчинского района и Центре информационных технологий г. Тосно. Завершится региональный этап 17 февраля.

Юлия ТЕТАРСКАЯ, фото автора