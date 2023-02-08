Производитель яиц ускоряет процессы фасовки и упаковки

На предприятии «Агрокомплекс «Оредеж» подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» под руководством экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК). В качестве пилотного потока здесь был выбрана фасовка и упаковка столовых яиц – диагностика выявила более 20 «узких» мест, которые предприятие устраняет с помощью инструментов бережливых технологий. В топе задач – решить вопрос с потерей времени при поиске и доставке необходимой тары, а также сократить простои из-за переналадки оборудования и мелких поломок.

После обучения команды проекта основам бережливого производства, на складе и при хранении этикеток была внедрена система 5С — это позволило навести четкий порядок и сократить время поиска элементов упаковки, также установили удобные табуреты-стремянки для подачи тары и специальные тележки для сбора отходов от тары. В смену время на поиск необходимой тары снизилось до одного часа. Ручные рохли были заменены на электрические — для укладки одной паллеты с продукцией это экономит всего 20 секунд, но в смену, когда транспортируется 300 паллет, эффект составит уже 100 минут.

На сегодня предприятие практически достигло поставленных на полгода активной реализации нацпроекта целей. Так, время протекания процесса упаковки и фасовки яиц сократилось на 107 секунд, выработка выросла на 13,4% — до 3269 штук яиц на человека в час, а незавершенное производство сократилось на 150 тысяч штук. Завершение проекта планируется в мае.

В национальном проекте «Производительность труда» участвуют уже 66 предприятий Ленинградской области, отбор новых ведется постоянно. Для участия в нацпроекте предприятиям необходимо подать заявку на сайте производительность.рф.

ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» – один из крупнейших производителей куриных яиц в Северо-Западном федеральном округе. Сегодня птицефабрика производит более 1 млн яиц в сутки, входя в тройку лидирующих производителей яиц на территории Ленинградской области.