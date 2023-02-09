Ленобласть проводит родительское онлайн-собрание

На собрании, организованном в рамках объявленного в Ленобласти Года Команды Знаний и провозглашенного президентом России Владимиром Путиным Года педагога и наставника, будут представлены результаты социсследования по уровню удовлетворенности качеством образования в Ленинградской области.

Также участники обсудят организацию медобслуживания в образовательных организациях и совершенствование системы школьного питания. Отдельно поговорят о российском движении детей и молодежи «Движение первых». Председатель комитета Вероника Реброва ответит на все интересующие родителей вопросы.

Начало собрания в 18.00. Посмотреть трансляцию можно по ссылке.