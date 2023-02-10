Область сделала новый путь на Копорье

Ввести в эксплуатацию все 10 километров трассы от Копорья в сторону деревни Головкино планируется уже весной: как только сойдет снег дорожники установят новые знаки, выполнят оставшуюся планировку откосов и посев многолетних трав. Капитальный ремонт продолжался здесь последние два года: помимо перевода в асфальт, здесь были построены локальные очистные сооружения, тротуары и свет в черте деревни Головкино.

Дорога обеспечивает подъезд к Копорью со стороны Кингисеппского района. Здесь расположена одна из известнейших крепостей Древней Руси. Музей под открытым небом состоит из собственно крепостных стен, четырех башен, воротного комплекса, моста, Преображенской церкви с часовней и фамильной усыпальнице рода Зиновьевых, владевших этими землями в XIX веке.

В прошлом году в Ломоносовском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» был обновлен участок Гостилицкого шоссе от деревни Порожки до «Южного полукольца», целиком трассы от Гостилиц до Колокольной горы и между Большой Ижорой и Пениками. В Кингисеппском — подъезд к Кингисеппу от федеральной трассы А-180 «Нарва».