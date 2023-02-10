Область встречает снегопад

На очистке и обработке областных магистралей сейчас задействовано около 300 единиц спецтехники. Сложная погодная обстановка сохранится в ближайшие дни: температура воздуха будет колебаться от -15 градусов ночью до + 4 днём. Высота выпавшего снега составит до 8 сантиметров.

«Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными, аккуратно совать манёвры, пропускать спецтехнику и соблюдать скоростной режим. Для водителей работает круглосуточная «горячая» линия — 8(812)251-42-84. На связи и дорожный телеграмм-канал — https://t.me/dorogi_47.

Также в работе — муниципальные службы. Более 1400 единиц спецтехники выходят на уборку общественных территорий и дворов. Вопросы по уборке снега также ждут в Снежном штабе: https://vk.com/snegshtab47.