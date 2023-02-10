Пригородная школа: пионеры в «Движении первых»

На торжественное открытие новой ячейки общественно-государственного движения собрались активисты, юнармейцы, преподаватели и руководство школы, почетные гости. Глава администрации Новосветского поселения Елена Огнева поздравила юных участников движения с таким важным событием в жизни:

- Сегодня в актовом зале собрались самые яркие, самые талантливые ребята и их помощники и наставники – классные руководители. Конечно же, всех вас объединяет стремление внести свой вклад в развитие нашей страны. Я желаю вам творить, мечтать, создавать свои собственные проекты, не подражая другим.

Глава Новосветского поселения Евгений Дегтярев признался, что событие это для него оказалось очень волнительным: ребята в пионерских галстуках цветов российского триколора, конечно же, напоминают те далекие и торжественные моменты, когда советских школьников принимали в ряды пионерской организации.

- Галстук – это не дополнение к форме одежды и не дань моде, это огромнейшая ответственность, признак принадлежности к определенному коллективу, символ дружбы и солидарности. Это настолько правильно и своевременно в наше неспокойное время! Я надеюсь, что новое молодежное движение останется в силе на долгие и долгие годы, – сказал Евгений Львович.

Директор Пригородной школы Наталья Золдырева рассказала о 12 основных направлениях деятельности «Движения первых», которые были одобрены на съезде Российского движения детей и молодежи: «Образование и знание», «Наука и технологии», «Культура и искусство», «Добровольчество», «Патриотизм и историческая память», «Спорт», «Здоровый образ жизни», «Медиа и коммуникации», «Труд, профессия и свое дело», «Дипломатия и международные отношения», «Экология и охрана природы», «Туризм и путешествия».

Эти направления уже несколько лет успешно реализуются в Пригородной школе в системе воспитательной работы. В ходе мероприятия был показан ролик, иллюстрирующий активную творческую, спортивную и образовательную жизнь учеников школы. Как заметила Наталья Викторовна, каждый может выбрать из 12 активностей для себя что-то наиболее интересное: «Слова гимна Российского движения детей и молодежи – «Время первых, время смелых – это время молодых» как нельзя лучше отражают характер нашего времени». В день открытия первичного отделения «Движения первых» в Пригородной школе активисты провели мероприятия по всем направлениям: мастер-классы, спортивные игры, опыты, просветительские занятия.

На церемонии открытия новой «ячейки» ребята торжественно зачитали декларацию Российского движения детей и молодежи, в которой зафиксированы основные положения деятельности организации: «Мы объединились в движение, чтобы обеспечить России великое будущее, чтобы сделать достойной и счастливой жизнь всех поколений, чтобы менять мир к лучшему. Мы считаем себя пионерами своего Отечества…».

Да, декларация перекликается с пионерской клятвой и по духу, и по содержанию: «Мы принимаем на себя обязательства разделять и защищать наши общие ценности: жизнь и достоинство, патриотизм, добро и справедливость, созидательный труд, служение Отечеству, взаимопомощь и взаимоуважение…».

Ценности, согласитесь, непреложные. Их исповедовали в России во все времена, и нынешнее «время молодых и смелых» должно стать достойным продолжением.

Лидер первичного отделения «Движения первых», председатель ученического совета Пригородной школы ученица 8-б класса Виктория Лоскутова пояснила, что к «Движению первых» присоединяются, фактически, все ступени школы:

- Ребята с 5 по 11 класс входят в совет старшеклассников, но и начальная школа тоже активно принимает участие во всех мероприятиях, конкурсах. Сейчас в «Движении первых» – 140 активистов. Стать участником движения просто: нужно зарегистрироваться на сайте и обратиться к учителю, который отвечает за это направление.

…Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» создано в соответствии с федеральным законом от 14 июля 2022 года № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи» и будет работать на территории всех субъектов Российской Федерации. Наблюдательный совет движения возглавляет президент России Владимир Путин. Учредителями движения стали 26 организаций, в том числе Российское движение школьников, «Юнармия», «Большая перемена» и другие.

Региональное отделение «Движения первых» было создано 20 августа 2022 года на основании протокола № 1 заседания координационного совета движения во главе с Сергеем Кириенко. Председатель Ленинградского отделения – Сергей Румянцев, несколько лет возглавлявший Российское движение школьников. На сегодняшний день в новом движении зарегистрировались почти полторы сотни школ Ленинградской области. Пригородная школа стала одной из первых в Гатчинском районе, где открылось первичное отделение «Движения первых».

Екатерина Дзюба