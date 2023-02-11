13 общественных пространств в 13 поселениях района

Как заметила Людмила Нещадим, поселения Гатчинского района активно включаются в программу «Комфортная городская среда». В прошлом году было благоустроено 15 территорий в городе и районе. Планы на 2023 год тоже масштабные. Участие в программе принимают 13 муниципальных образований, на благоустройство отводится более 237 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов.

«Зелёная изюминка» в Тайцах

Глава администрации Таицкого поселения Ирина Львович рассказала, что для благоустройства жители поселения определили территорию между домами № 8-9 на Санаторской улице и поликлиникой. Вместо «народных троп» там будут сделаны дорожки. Установят игровую площадку для подростков, с резиновым покрытием и трафаретами для уличных игр. Сделают несколько зон тихого отдыха – например, для мам с колясками; поставят скамейки, городские качели, оборудуют уличное освещение, посадят декоративные кусты и деревья.

- Этот проект привнесет своего рода зеленую «изюминку» в ландшафт Тайцев, – сказала Ирина Владимировна. – Территория находится в самом центре поселка, через нее проходят дороги в детский садик, в школу, в поликлинику, это будет востребовано.

Фотозона и теннисный корт в Вырице

Глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко отметил, что 2022 год стал для Вырицы важным в части реализации программы «Комфортная городская среда». В 2023 году будет реализовываться второй этап благоустройства территории возле Дома культуры, который включает в себя создание площадки для проведения культурно-массовых мероприятий. По словам Михаила Вячеславовича, это обусловлено необходимостью переместить людей с площади перед Домом культуры, поскольку там проходит сквозное движение автотранспорта.

В рамках реализации проекта будет сделана фотозона, рассказывающая об истории Вырицкой земли, с использованием интерактивных объектов. И на третьем этапе планируется создание спортивной территории с волейбольной площадкой и открытым теннисным кортом.

- Спасибо депутатам Законодательного собрания Ленинградской области и руководству Гатчинского района: на 2023 год мы получили не только финансирование на благоустройство, но и в рамках празднования Дня Гатчинского района, которое пройдет в Вырицком поселении в нынешнем году. Благодаря этому мы выполним оба этапа и к Дню района представим территорию в готовом виде, – сказал Михаил Хомченко.

Выбираем одну из трех территорий

Людмила Нещадим напомнила, что до 16 февраля продолжается голосование за проекты в рамках «Комфортной городской среды» на 2024 год.

- Это важно для всей Ленинградской области, поскольку сегодня на федеральном уровне обязательно учитывается активность жителей, проявляемая при выборе территории для благоустройства, – отметила Людмила Николаевна.

На голосование выставлено три общественных пространства: в Мариенбурге на ул. 120 Дивизии, территория возле Павловского собора и территория у Березовых ворот на ул. Крупской. Какой адрес будет включен в работу, зависит от голосов жителей.

- Мы завершили работу над проектом реконструкции площадки «Юность», которая входит в число объектов культурного наследия Госпитального городка. В перспективе потребуется участие жителей в голосовании, чтобы проект попал на федеральный конкурс. Но мы будем его делать независимо от того, станет он победителем или нет. Это важный объект, и жители много лет задают вопрос, когда мы наведем порядок в центре города, – заметила Людмила Николаевна.

Гатчинский дворик и дворы

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации по ЖКХ Александр Супренок рассказал о планах благоустройства в Гатчине на 2023 год:

- В 2022 году мы провели большой объем работы, затратив из бюджета города 35 млн рублей, отремонтировали 10 дворов, в том числе очень сложный объект на ул. К. Маркса, 5-7-а, Л. Шмидта, 9/5, где требовалась замена коммунальных сетей – канализации, водопровода. В 2023 году в рамках «Комфортной городской среды» в Гатчине планируется благоустроить большую дворовую территорию на проспекте 25 Октября, 35-37 - ул. Киргетова, 8. Кроме того, необходимо выполнить весь комплекс работ во дворах домов № 52, 54 и 56 на проспекте 25 Октября, чтобы завершить благоустройство общественных территорий, начатое в прошлом году в рамках проекта «Комфортная городская среда».

Александр Алексеевич сообщил, что администрация рассматривает возможность капитального ремонта еще пяти дворовых территорий на общую сумму 67 млн рублей, но окончательное решение пока не принято. Список дворов, где пройдет капремонт, будет сформирован до конца февраля.

Председатель комитета строительства и градостроительного развития территорий Дмитрий Коновалов рассказал, что в рамках проекта «Комфортная городская среда» в этом году в Гатчине будет сделан Гатчинский дворик – общественное пространство между гостиницей, кинотеатром «Победа» и Красной улицей, а также сквер Терентьева – на другой стороне улицы Красной.

- Мы оставляем главный пешеходный транзит с Красной ул. на проспект 25 Октября и на ул. Чкалова, в проекте – площадки тихого отдыха с эргономичными скамьями, комплексное благоустройство, фонари, малые архитектурные формы. В Гатчинском дворике появятся три скульптурные композиции, посвященные А.И. Куприну. Кроме того, в 2023 году мы планируем отремонтировать и саму улицу Красную от Соборной до Чкалова, так что эта часть города преобразится и будет радовать и гатчинцев, и гостей города, – сказал Дмитрий Валерьевич.

Екатерина Дзюба