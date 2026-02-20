Литературный вечер в поддержку воинов СВО

Гости библиотеки приняли участие в литературном вечере, центральным событием которого стала презентация сборника «Поэzия русской зимы». Это не просто книга стихов – это голос нашей современности. В ней собраны произведения 27 поэтов - людей разных возрастов, профессий и судеб. Их объединяет одно: каждый пропустил через свое сердце события сегодняшнего дня. Среди авторов есть и те, кто прошел через горячие точки, включая зону СВО.

Их стихи, пронзительные и честные, - это попытка рассказать правду о том, что происходит сейчас, о подвигах наших воинов и о судьбе Донбасса. Но, как верно заметили наши читатели, в этих стихах есть и горечь, и печаль, и надежда - великая, светлая, русская! Они пробирают до дрожи, до слёз.

Участники вечера узнали имена тех, кто сегодня творит историю рифмой: Александр Антипов, Герман Титов, Дмитрий Артис, Мария Ватутина, Анна Долгарева, Динара Керимова, Александр Пелевин и многие другие. И, конечно, познакомились с их творчеством и биографиями.

Кульминацией вечера стало чтение стихов из сборника. Трогательные строки в исполнении читателей «серебряного» возраста звучали особенно проникновенно.

Низкий поклон нашим защитникам, кто сегодня с оружием в руках стоит на рубежах Родины. И в первую очередь - ребятам в зоне СВО. Пусть вашу силу питает наша память, вера и тихий свет материнской молитвы. Возвращайтесь с Победой!

Ирина Федорова,

главный библиотекарь Сяськелевской библиотеки