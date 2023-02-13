14 медалей ленинградских боксёров

В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены из разных регионов Северо-Западного Федерального округа России. Они боролись за медали и право выступить на Первенстве России по боксу.

По итогам поединков три ленинградских боксера представят область на Первенстве страны, которое пройдет в марте в Анапе. Победителями в своих возрастных категориях стали Даниил Алексеев из Гатчины (в/к 54 кг), Максим Иванов из Выборга (в/к свыше 92 кг) и Демид Лисунов из Тосно (в/к 86 кг).

С медалями вернулись в Гатчину еще четыре спортсмена.

Среди юниоров 17-18 лет серебряные медали завоевали Никита Клещук (в/к 48 кг) и Никита Поленок (в/к 86 кг), бронзовую медаль – Илья Клюев (в/к 54 кг).

Среди юниоров 19-22 лет бронза у Сергея Китанина (в/к 63,5 кг).