14 медалей ленинградских боксёров
С 7 по 12 февраля в Великом Новгороде проходило Первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди юниоров в двух возрастах: 17-18 лет и 19-22 лет. В общей сложности спортсмены из Ленинградской области завоевали 14 медалей. Среди медалистов есть и гатчинские боксеры.
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В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены из разных регионов Северо-Западного Федерального округа России. Они боролись за медали и право выступить на Первенстве России по боксу.
По итогам поединков три ленинградских боксера представят область на Первенстве страны, которое пройдет в марте в Анапе. Победителями в своих возрастных категориях стали Даниил Алексеев из Гатчины (в/к 54 кг), Максим Иванов из Выборга (в/к свыше 92 кг) и Демид Лисунов из Тосно (в/к 86 кг).
С медалями вернулись в Гатчину еще четыре спортсмена.
Среди юниоров 17-18 лет серебряные медали завоевали Никита Клещук (в/к 48 кг) и Никита Поленок (в/к 86 кг), бронзовую медаль – Илья Клюев (в/к 54 кг).
Среди юниоров 19-22 лет бронза у Сергея Китанина (в/к 63,5 кг).
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