Областные школьники учатся бизнес-аналитике

Школьники узнают, как проводится анализ данных на примерах малого бизнеса и разработки компьютерных программ. Также ребята смогут попробовать решить типовые задачи в этой области и познакомятся с профессиями, связанными с аналитикой данных.

Урок включает в себя видеоролики с объяснениями и онлайн-тренажеры разного уровня сложности. Выполнить задания можно в любое время с компьютера, планшета или смартфона, в школе или дома. Материалы доступны для всех желающих на сайте.

Всероссийский проект «Урок цифры» — это серия необычных уроков программирования и обучения цифровым навыкам. Он реализуется в соответствии с задачами федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.