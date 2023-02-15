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Где 16 февраля отключат свет

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 февраля 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

16 февраля с 10:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Порожек.

 

16 февраля с 11:30 до 13:30

Коммунарское ГП:

г. Коммунар ул. Антропшинская, ул. Привокзальная;

д. Антропшино.

 

16 февраля с 11:00 до 17:20

Пудомягское СП:

д. Кобралово,

СНТ «Урожай-1».       

 

16 февраля с 10:00 до 18:00 (неотложные работы)

Веревское СП:

д. Малое Верево, ул. Совхозная, ул. Кутышева.

 

16 февраля с 10:00 до 18:00 (неотложные работы)

Рождественское СП:

д. Ляды;

д. Рыбицы;

ДНП «Рыбицы»;

д.Межно.

 

16 февраля с 10:00 до 18:00 (неотложные работы)

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино ул. Александровская, ул. Сергеевская, ул. Новая, ул. Горная, Безымянный переулок.

 

16 февраля с 10:00 до 18:00 (неотложные работы)

Сяськелевское СП:

д. Новые Низковицы.

 

16 февраля с 10:00 до 18:00 (неотложные работы)

Сиверское ГП:

д. Большево.

 