Где 16 февраля отключат свет
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 февраля 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
16 февраля с 10:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Порожек.
Коммунарское ГП:
г. Коммунар ул. Антропшинская, ул. Привокзальная;
д. Антропшино.
16 февраля с 11:00 до 17:20
Пудомягское СП:
д. Кобралово,
СНТ «Урожай-1».
16 февраля с 10:00 до 18:00 (неотложные работы)
Веревское СП:
д. Малое Верево, ул. Совхозная, ул. Кутышева.
16 февраля с 10:00 до 18:00 (неотложные работы)
Рождественское СП:
д. Ляды;
д. Рыбицы;
ДНП «Рыбицы»;
д.Межно.
16 февраля с 10:00 до 18:00 (неотложные работы)
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино ул. Александровская, ул. Сергеевская, ул. Новая, ул. Горная, Безымянный переулок.
16 февраля с 10:00 до 18:00 (неотложные работы)
Сяськелевское СП:
д. Новые Низковицы.
16 февраля с 10:00 до 18:00 (неотложные работы)
Сиверское ГП:
д. Большево.
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