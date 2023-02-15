Сяськелево правит бал

Кавалеры – военнослужащие ближайшей войсковой части – приглашали дам, и под руководством церемониймейстера пары слаженно двигались в танце. По традиции открыли бал полонезом. Затем освоили и другие танцы.

Несмотря на то, что почти для всех танцоров этот бал стал первым, благодаря распорядителю Дарье Карнауховой с фигурами танца справились все. Зрелище вышло торжественно-красивым: молодые девушки в вечерних платьях, юноши в военной форме… На некоторое время в фойе Сяськелевского дома культуры воцарилась атмосфера начала прошлого столетия.

Участникам бала «ассамблея» понравилась. Как признался выпускник Петербургского государственного экономического университета – военнослужащий войсковой части 41480, «срочник» Иван Шикалов, на балу он оказался впервые в жизни, и вообще сам по себе – человек не танцующий. Что не помешало ему получить огромное удовольствие:

- Это хорошее разнообразие в армейской жизни и эмоциональная разгрузка. Мы узнали для себя много нового, и никаких особых сложностей в освоении танцев не возникло. Спасибо организаторам за приглашение!

…Получив диплом о высшем образовании, петербуржец Иван Шикалов, не дожидаясь повестки, отправился в военкомат: отсрочка закончилась, он пошел служить в осенний призыв – и оказался в воздушно-космических войсках в Сяськелево под Петербургом. И даже попал на молодежный бал, посвященный, кстати, Дню святого Валентина.

Екатерина Дзюба