Александр Златкин: о чём поют русские города

Искусствоведы называют Александра Златкина одним из ярких мастеров современной русской живописи. Художник работает маслом, достигая удивительного эффекта свежести, яркости и глубины одновременно. Его работы отличает особая фактурность и объемность — отголосок долгих лет занятий скульптурой.

Александр Златкин - самобытный мастер пейзажа и портрета. На выставке в Покровском центре представлены архитектурные пейзажи художника, посвящённые разным историческим уголкам Русского Севера, Гатчины, Гатчинского района. На полотнах мастера утопают в зелени русские храмы, буйно цветет рождественская сирень, сияет промытая дождем Соборная улица в Гатчине. А вообще, о чём бы ни хотел в красках поведать миру Александр Златкин, в этом будет всегда много радости, света и надежды. И религиозная тема в его творчестве только добавляет глубины архитектурным образам и природным пейзажам.

Вот что думает об этом сам Александр Ефимович:

«...Это разговор о застывшей музыке старых русских городов, о той мелодии, которую поют белокаменные и цветные храмы с сияющими золотом или скромно строгими куполами, крепостные стены башен, отражающиеся в водах рек и озер, повидавшие так много всякого, пока они исполняли свой воинский долг. Эта музыка созвучна пению в храмах, она о том же, о чем поют певчие, о чем говорят потемневшими красками лики с выпуклых досок икон...

Остановитесь, послушайте, как особенно поют города северной Руси и юга страны. Вы почувствуете, что это многоголосие фантастического хора, слаженного ансамбля, гигантского необозримого органа, исполняющего нескончаемое, поистине необыкновенное произведение, которому, возможно, еще нет названия, но которое знает и слышит весь способный чувствовать мир. Произведение это славит Дух, давший жизнь всему сущему, и любовь, принесшую смысл в эту жизнь. Славит человека, способного так любить и так чувствовать ее. Хорошо!»

Художник Александр Златкин родился в 1954 году на Дальнем Востоке. Закончил скульптурное отделение художественного училища, а потом и художественно-графический факультет Петербургского Государственного педагогического института им. А.И. Герцена. Член Союза художников России с 1990 года. Награжден знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в искусстве».

Выставки художника проходили во многих городах России, Германии, США, Франции, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Шотландии, Польши. Его живописные работы находятся в музеях и частных собраниях России, Германии, Аргентины, Израиля, Канады, Китая, Норвегии. Картины Златкина есть в собраниях администрации президента Российской Федерации, патриарха РПЦ, губернатора Ленинградской области.

А ещё Александр Златкин — замечательный педагог, который создал и вот уже много лет возглавляет художественное отделение Сиверской детской школы искусств им. И. Шварца.

19 февраля в 13.00 в духовно-просветительском центре Покровского собора состоится творческая встреча с Александром Златкиным.

Юлия Лысанюк