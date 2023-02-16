Александр Златкин: о чём поют русские города
В духовно-просветительском центре Покровского собора открылась выставка живописи «Мелодии русских городов» художника Александра Златкина.
Искусствоведы называют Александра Златкина одним из ярких мастеров современной русской живописи. Художник работает маслом, достигая удивительного эффекта свежести, яркости и глубины одновременно. Его работы отличает особая фактурность и объемность — отголосок долгих лет занятий скульптурой.
Александр Златкин - самобытный мастер пейзажа и портрета. На выставке в Покровском центре представлены архитектурные пейзажи художника, посвящённые разным историческим уголкам Русского Севера, Гатчины, Гатчинского района. На полотнах мастера утопают в зелени русские храмы, буйно цветет рождественская сирень, сияет промытая дождем Соборная улица в Гатчине. А вообще, о чём бы ни хотел в красках поведать миру Александр Златкин, в этом будет всегда много радости, света и надежды. И религиозная тема в его творчестве только добавляет глубины архитектурным образам и природным пейзажам.
Вот что думает об этом сам Александр Ефимович:
«...Это разговор о застывшей музыке старых русских городов, о той мелодии, которую поют белокаменные и цветные храмы с сияющими золотом или скромно строгими куполами, крепостные стены башен, отражающиеся в водах рек и озер, повидавшие так много всякого, пока они исполняли свой воинский долг. Эта музыка созвучна пению в храмах, она о том же, о чем поют певчие, о чем говорят потемневшими красками лики с выпуклых досок икон...
Остановитесь, послушайте, как особенно поют города северной Руси и юга страны. Вы почувствуете, что это многоголосие фантастического хора, слаженного ансамбля, гигантского необозримого органа, исполняющего нескончаемое, поистине необыкновенное произведение, которому, возможно, еще нет названия, но которое знает и слышит весь способный чувствовать мир. Произведение это славит Дух, давший жизнь всему сущему, и любовь, принесшую смысл в эту жизнь. Славит человека, способного так любить и так чувствовать ее. Хорошо!»
Художник Александр Златкин родился в 1954 году на Дальнем Востоке. Закончил скульптурное отделение художественного училища, а потом и художественно-графический факультет Петербургского Государственного педагогического института им. А.И. Герцена. Член Союза художников России с 1990 года. Награжден знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в искусстве».
Выставки художника проходили во многих городах России, Германии, США, Франции, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Шотландии, Польши. Его живописные работы находятся в музеях и частных собраниях России, Германии, Аргентины, Израиля, Канады, Китая, Норвегии. Картины Златкина есть в собраниях администрации президента Российской Федерации, патриарха РПЦ, губернатора Ленинградской области.
А ещё Александр Златкин — замечательный педагог, который создал и вот уже много лет возглавляет художественное отделение Сиверской детской школы искусств им. И. Шварца.
19 февраля в 13.00 в духовно-просветительском центре Покровского собора состоится творческая встреча с Александром Златкиным.
Юлия Лысанюк