Гатчина ждёт новых спортивных объектов

Первым в этом году в Гатчине откроется ФОК на улице Чехова. Объект сдан в конце прошлого года. На 1 марта планируется его торжественное открытие. В новое здание въедет ДЮСШ № 1. Кроме того, будет реконструирован находящийся рядом универсальный спортивный зал.

- Существующий спортзал мы взяли в реконструкцию. Сейчас занимаемся проектированием. В результате здесь получится хороший спортивный комплекс с разными направлениями: гимнастика - в новом здании, мини-футбол - в здании, которое будет реконструировано, - рассказала Лариса Абаренко.

К сожалению, преобразование старейшего городского стадиона «Спартак» в современный спортивный объект не завершено в 2022 году. На то были объективные причины. Но главное – работы на объекте продолжаются.

Большой интерес вызывает давняя амбициозная идея строительства в Гатчине ледовой арены.

- Проект ледовой арены разработан давно. Место расположения – микрорайон Аэродром, между улицами Кныша и Слепнева, основной вход – вблизи поликлиники на ул. Слепнева. Есть положительное заключение экспертизы. К сожалению, очень долго отсутствовало финансирование. На сегодня принято решение производить строительство за счет средств местного бюджета. Из-за ограниченности этих средств финансирование разбито на три года. В этом году средства предусмотрены, будет заключен муниципальный контракт, и мы приступим к строительству, - проинформировала Лариса Абаренко.

Рядом с ареной есть место для еще одного объекта спорта.

- Здесь мы начнем проектирование Центра единоборств. В результате в микрорайоне Аэродром получится кластер современных спортивных сооружений, - сказала Лариса Абаренко.

Татьяна Можаева