Гордимся педагогами!
Подведены итоги третьего муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагогическое мастерство без границ» в номинации «Учитель-дефектолог/логопед -2023».
По результатам первого (заочного) этапа конкурса в финал вышли пять педагогов. После проведения очного этапа конкурса, подсчета баллов за все конкурсные испытания, места распределились следующим образом:
- победитель конкурса - учитель-дефектолог детского сада №51 А.В. Смирнова;
- второе место - учитель-логопед детского сада №46 А. И. Нейман;
- третье место - учитель-логопед детского сада №51 Н. А. Старотиторова.
В финале конкурса достойно выступили учителя-логопеды А.В. Седлецкая (детский сад №1) и К.А. Грималюк (дошкольное отделение Сусанинской школы).
Впереди – новые конкурсные испытания. В феврале и марте на очный этап выйдут конкурсанты в номинациях «Педагог-психолог года», «Сердце отдаю детям» и «Классный, самый классный».
Конкурс профессионального мастерства проводится Комитетом образования Гатчинского района совместно с муниципальной методической службой Центра психолого-медико-социального сопровождения и Ассоциацией педагогов-наставников Гатчинского района.
Татьяна Можаева