Пришёл, взял клюшку, победил

Капитану сяськелевских хоккеистов тридцать пять лет, по профессии он – водитель. Повестка пришла сразу, как только объявили частичную мобилизацию. Василий собрался за ночь и отправился по призыву, отлынивать от воинской службы у него мысли не было. Дома осталась семья – жена и сын.

- 24 сентября я уехал в рабочую командировку, и мне позвонили из администрации: пришла повестка, – рассказывает Василий. – Я отработал, около одиннадцати вечера вернулся, получил повестку в администрации, собрался и на следующий день в восемь утра поехал в гатчинский военкомат, а оттуда уже дальше – в Лугу.

- В какие войска вас призвали?

- После ускоренного обучения мы эшелоном отправились в Белгородскую область. В Белгороде в распределительном пункте каждого направили в соответствии с военно-учетной специальностью. Я вообще командир отделения водителей, но меня определили в пехоту.

- В какой район вы попали?

- Мы стоим в Белгородской области, за лентой, в тылу. Три месяца прожили в окопах, строили блиндажи, топили масляные печки. Тяжело было и эмоционально, и физически, но человек ко всему привыкает. Адаптировались. Времени бить баклуши там нет…

- Среди ваших однополчан много земляков?

- Со мной вместе служат ребята из Жабино, одного из них, кстати, комиссовали – у него скоро должен родиться третий ребенок. Есть ребята из Сяськелево, из Войсковиц, из Учхоза, есть гатчинцы. Там мы все – одна большая семья, друг за друга держимся, друг другу помогаем.

- Что вам требуется там, за лентой? Чего не хватает?

- Вроде, все есть – спасибо женам, родителям, друзьям. И огромная благодарность от меня и всех наших бойцов «Летучему отряду» и лично главе администрации Пудомягского поселения Сергею Якименко – они регулярно привозят нам посылки, раза два в месяц. Каждая посылка доходит непосредственно до адресата. Это важно, поскольку в тех условиях не всегда можно быстро разобраться, кому что адресовано, позывные бойцов иногда совпадают.

- Сколько еще продлится ваша командировка?

- Пока неизвестно. Отпуск дали на 15 дней, и надо возвращаться обратно. Очень надеемся на скорую победу.

…Супруга Василия Хазова, Татьяна, два раза в месяц отправляет посылки с «Летучим отрядом» и каждый день ждет звонка: вдруг он выйдет на связь? Первые два месяца связи не было совсем. Теперь процесс наладился, бойцов периодически вывозят туда, откуда можно позвонить, поговорить – несколько минут.

Хоккейная команда «Пламя» победила в матче VIII Спартакиады со счетом 13:5. Капитана команды – бойца с позывным Хазыч уже ждут «за лентой». И снова надо побеждать.

Екатерина Дзюба