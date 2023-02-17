Гатчинские спортсмены получили областные награды

«Для правительства Ленинградской области спорт, прежде всего, массовый: школьный, дворовый, спорт для старшего поколения, студентов и молодежи, от шахмат до скандинавской ходьбы. Сегодня перед регионом стоит задача вовлечь в регулярные занятия спортом как можно большее число людей. Приоритетными направлениями нашей работы является укрепление здоровья граждан и увеличение продолжительности жизни ленинградцев, что соответствует выполнению показателей национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Наша основная цель — чтобы жители были здоровы и занимались спортом, а спорт добавляет хорошего настроения, отчего жизнь будет лучше и счастливее. Для нас важен и спорт высших достижений, ведь спортсмены представляют нашу область на всероссийских, межрегиональных и международных соревнованиях. Я желаю всем спортсменам побед, и у каждого она своя: кто-то встал на коньки, сыграл в хоккей, первый раз встал на беговые лыжи, спустился с горки, проплыл 25 метров в бассейне, когда за полгода до этого вообще не умел плавать, — это победа. Да просто утром встал и сделал зарядку — это тоже победа над самим собой. Я желаю больших побед нашим спортсменам, потому что любая победа — это прославление не только себя, своего тренера, своей спортивной школы, но и прославление Ленинградской области. Чем больше будет у спортсменов побед, тем известнее будет Ленинградская область», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, приветствуя участников итоговой коллегии регионального комитета по физической культуре и спорту.

Подводя итоги 2022 года, глава региона отметил рекордные для области показатели: численность населения Ленинградской области, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, составила 897 582 человек — 50,8%. С прошлого года поклонниками спорта стали без малого 62 тысячи ленинградцев. При этом, уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями составил 46,5 %. Ленинградские спортсмены на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях в 2022 году завоевали 1100 медалей.

Награды за достижения в сфере физкультуры и спорта сегодня получили несколько десятков человек.

Почетного звания «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области» удостоена Белоусова Ирина Владимировна, тренер спортивной сборной команды Центра спортивной подготовки по водным видам спорта из Гатчины. Гатчинская шашистка Виктория Архипова получила знак и удостоверение мастера спорта России по спорту слепых.

Также были отмечены гатчинские спортсмены Максим Гребнев, бронзовый призер чемпионата России по настольному теннису, Татьяна Ермаченкова, Мастер спорта России по легкой атлетике, Татьяна Чикунова, Мастер спорта России по спорту глухих (настольный теннис), Леонид Шестоперов, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу (спорт ЛИН), Злата Осокина, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, Никита Морозов, лучший игрок по итогам турнира ЮФЛ.

За командный дух, сплоченность и высокие спортивные результаты отмечена Спортивная школа «Ленинградец» и тренер Сергей Жуков; Гатчинская команда девушек по баскетболу (до 18 лет) и ее тренер Юлия Юркевич.

В номинации «ОБЪЕКТ СПОРТА 2022 ГОДА» за организацию физкультурных и спортивных мероприятий награжден Физкультурно-оздоровительный комплекс «Арена» в Гатчине. В номинации «ФИЗКУЛЬТУРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2022 ГОДА» отмечен Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», который проходил в Гатчине.

Благодарность Министра спорта России вручили заместителю директора Центра спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области Александру Юргенсону.

Благодарностями губернатора Ленинградской области отмечены директор Спортивно-досугового центра «Атлант» Алена Смирнова, тренеры по гандболу Детской юношеской спортивной школы Пикалёво Тамара Кузьмина и Татьяна Данилова.

В этом году перечень спортивных объектов пополнится новыми учреждениям. Планируется ввести в эксплуатацию 7 спортивных объектов: физкультурно-оздоровительные комплексы во Всеволожске, поселке Виллози Ломоносовского района и Сертолово, крытую ледовую арену в Волхове, биатлонно-лыжный комплекс в поселке Шапки Тосненского района, стадион «Спартак» в Гатчине, спортивный комплекс в поселке Токсово.

Ожидается завершение капитального ремонта стадиона в Шлиссельбурге и Бокситогорского спортивного комплекса.

Одно из самых ожидаемых спортивных новшеств — создание региональную спортивную цифровую платформу с комплексом онлайн-сервисов.

Кроме того, Ленинградская область в этом году примет чемпионат Европы по городошному спорту и проведет первый в истории региона областной чемпионат по воздухоплавательному спорту.