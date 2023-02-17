Ленинградцев приглашают принять участие в марафоне в поддержку военнослужащих

В телевизионном эфире все эти дни будут идти сюжеты, посвященные нашим бойцам, которые в тяжелейших условиях сражаются за Победу. Будет честный разговор о том, как сегодня живут наши граждане в новых регионах России. И, конечно, будут материалы о жителях Ленинградской области, которые уже больше 8 лет помогают мирным жителям Донбасса, а с первых дней начала специальной военной операции, как когда-то их отцы и деды, стали делать всё возможное для фронта и для Победы.

С 20 по 22 февраля с 15.15 до 15.45 в эфир телеканала «ЛенТВ24» будут приходить представители общественных организаций, органов власти, добровольцы и жители региона, которые помогали и продолжают помогать соотечественникам, и те, кто своими глазами видел происходящее и понял – каково это быть жителем Донбасса. Наши гости подробно расскажут о помощи, оказываемой бойцам и их семьям, сотрудничестве с благотворительными организациями и социально ответственным бизнесом, а также о добровольцах проекта «Всё для Победы!». К эфиру из разных городов страны присоединятся Николай Валуев, Светлана Журова, Игорь Саруханов, Наталья Сенчукова и группа «Дюна».

На денежные средства, собранные во время марафона, будут закуплены квадрокоптеры, бинокли, рации, тактические аптечки, инструменты, рюкзаки, утеплённые сапоги, печки, генераторы.

Чтобы стать участником марафона, нужно навести камеру телефона на региональный QR-код, который будет размещен в телеэфире или пройти по ссылке, выбрать в списке Ленинградскую область и нажать «Поддержать регион»: https://pobeda.onf.ru/

Принять участие в акции можно не только финансовыми перечислениями, но и гуманитарной помощью.

Адреса сбора гуманитарной помощи:

- отделение Общероссийского Народного Фронта Ленинградской области

Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82, офис 5. Телефон: 8 (812) 363-48-39;

- местные отделения Партии «Единая Россия» (список адресов – https://lenobl.er.ru/locals);

- Ленинградский региональный штаб Всероссийской акции «МыВместе», г. Гатчина, ул. Рощинская 2в. Телефон: 8 (813) 713-01-60, почта: info@dobro47.ru и в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/dobrovoleclo