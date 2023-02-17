Жизнеутверждающие проекты волонтеров «серебряного возраста»

Для участников проекта «Университет третьего возраста в сельских территориях Гатчинского района», который проводится при поддержке гранта губернатора Ленинградской области, организованы занятия по улучшению памяти и внимания, тематические коммуникативные занятия, танцевально-двигательная терапия, обучение по пользованию смартфоном, планшетом, ноутбуком.

В разных поселениях Гатчинского района проходят занятия по физкультуре и скандинавской ходьбе, творческие мастер-классы. Люди серебряного возраста учатся мастерству декупажа, расписывают пряники осваивают вязание. Вяжут в том числе носки, что в наше время очень актуально.

В рамках проекта проходят занятия по укреплению памяти. Одной из любимых методик стала ментальная арифметика, которую преподает Галина Михайловна Рыкова. Эта методика позволяет быстро решать задачи на счетах-абакус и тренирует мелкую моторику рук. При этом развиваются воображение и креативность, тренируется и укрепляется память.

Для участников проекта организуются экскурсии по интересным местам Ленинградской области. Пожилые люди уже побывали в Невском лесопарке, бывшем имении Богословка (ныне этно-парк «Богословка»), в Колтушах и Павлово во Всеволожском районе. Вырицкие серебряные волонтеры организовали экскурсию на знаменитую фабрику «Узор».

В рамках проекта проходят тематические встречи с краеведами. Так, 27 января в Прибытковской сельской библиотеке состоялся вечер памяти, посвящённый освобождению Кобринской земли от немецко-фашистских захватчиков. Собранными материалами по освобождению Прибытково, Кобрино, Суйды поделился гатчинский краевед Андрей Бурлаков. Участники встречи увидели фотографии времен оккупации и освобождения города Гатчины, посмотрели кадры хроники тех событий, подержали в руках подлинные документы, подтверждающие места захоронения советских воинов-освободителей и перезахоронения их в братские могилы.

В деревне Меньково Кобринского поселения прошел мастер-класс по изготовлению солей для приготовления кулинарных блюд. Под руководством Марии Козыревой курсисты Школы третьего возраста приготовили вкусные кавказскую и гранатовую соли.

В гатчинских школах третьего возраста жизнь бьёт ключом! Но самое главное — участники проектов сами придумывают идеи и воплощают их в жизнь, тем самым привлекая еще больше участников. Они создают музеи, благоустраивают территории, помогают людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, проводят мероприятия для детей по патриотическому воспитанию.

В феврале начал свою работу новый проект эко-просвещения «Мы из будущего», реализуемый САНО «Планета добра» совместно с Женским советом Сиверского поселения. Это проект стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов в 2023 году.

Мастер-класс по изготовлению бумаги провела для второклассников Сиверской гимназии Александра Носкова. Ребята узнали, как делают и перерабатывают бумагу, и сами прошли все этапы вторичного изготовления бумаги, своими руками создав новые листочки. Полученная таким образом бумага получается не только уникальной, но и экологически чистой, ведь на мастер-классе не используется никакая химия.

Подготовила Юлия Лысанюк