Где 20 февраля отключат свет в Гатчинском районе

В понедельник 20 февраля начинается Масленичная неделя. Это время богато на народные приметы и поверья. Например, если в среду теща угостит зятя блинами, они весь год не будут ссориться. А если в среду есть горох, а в четверг - блины, весь год деньги не будут переводиться. Кроме того, блины на Масленичной неделе нужно есть целиком или рвать руками, иначе жди неудачу. Но зато чем больше блинов человек съест на Масленицу, тем счастливее он будет.