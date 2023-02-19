Где 20 февраля отключат свет в Гатчинском районе
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 февраля, в понедельник, будет прекращена подача электроэнергии:
Рубрики: ЖКХ
Пудостьское СП:
20.02.2023 с 10:00 до 17:00
д. Скворицы,
д. Петрово,
д. Ахмузи,
д. Мута-Кюля.
20.02.2023 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Малое Верево; ул. Совхозная, ул. Кутышева.
20.02.2023 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино; ул. Александровская, ул. Сергеевская, ул. Новая, ул. Горная, Безымянный переулок.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.