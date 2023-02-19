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Где 20 февраля отключат свет в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 февраля, в понедельник, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики:  ЖКХ

Пудостьское СП:

20.02.2023 с 10:00 до 17:00

д. Скворицы,

д. Петрово,

д. Ахмузи,

д. Мута-Кюля.

 

20.02.2023 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Малое Верево; ул. Совхозная, ул. Кутышева.

 

20.02.2023 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино; ул. Александровская, ул. Сергеевская, ул. Новая, ул. Горная, Безымянный переулок.