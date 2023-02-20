Награды сиверских теннисистов

В соревнованиях приняло участие спортсмены из семи районов нашего региона: Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Кингисеппского, Подпорожского районов и Сосновоборского городского округа. В состав команды Гатчинского района вошли 8 девушек и 13 юношей из Гатчины, Дружной Горки, Кобрино, Малого Верево и Сиверского.

В результате упорной борьбы на пьедестал почета поднялись представители трех муниципалитетов – Гатчинского, Сосновоборского и Подпорожского. В число сильнейших спортсменов Ленинградской области по настольному теннису до 13 лет попали три представителя поселка Сиверский: Виктория Осолодкина, выигравшая золото в одиночном разряде, серебро в женском парном и смешанном парном разрядах; Дарья Дмитриева, завоевавшая серебряную медаль в женском парном разряде и Алексей Иванов, взявший бронзу в мужском парном разряде.