Детям - о пожарной безопасности

Культура безопасности жизнедеятельности должна прививаться человеку с раннего детства. Детям необходимо знать правила безопасного поведения, чтобы уметь вести себя в критических ситуациях, принимать правильные решения. Знания, которые прививают сотрудники Главного управления МЧС России по Ленинградской области ребятишкам, помогут избежать тяжелых последствий, не растеряться в опасной обстановке, а практические занятия научат применять свои навыки, знания и умения в экстренной ситуации.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Светлана Коробова 20 февраля провела такое занятие в дошкольном отделении Веревской школы. Инспектор в игровой форме рассказала дошколятам о правилах пожарной безопасности. Именно в этом возрасте ребята лучше усваивают новые правила и, играя, стараются выполнить все задания. В ходе беседы дети охотно рассказывали, какие правила пожарной безопасности они уже знают, познакомились со строением огнетушителя, вспомнили и о номерах телефона экстренных служб 101, 112, по которым необходимо вызвать помощь при возникновении пожара.

Светлана Николаевна рассказала ребятам о том, как, рискуя жизнью, пожарные спасают из огня людей. Такие занятия помогают воспитывать у детей чувство ответственности, серьезности и являются препятствием для небезопасных игр с огнем.

Воспитанники дошкольного отделения с огромным интересом слушали советы инспектора, а по окончании встречи поблагодарили Светлану Николаевну за такое полезное занятие и пообещали всегда соблюдать правила пожарной безопасности. На память ребята получили красочные буклеты.