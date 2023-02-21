Президент объявил о новых мерах поддержки участников спецоперации

- Этот фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии. Отдельная важнейшая задача фонда — организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается, — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что за каждым ветераном и семьей погибшего будет закреплен персональный социальный работник, координатор. Фонд будет работать по принципу одного окна, его структуры уже в этом году появятся во всех регионах страны.

Создание специального фонда для помощи ветеранам, военнослужащим и их семьям не снимает ответственности с остальных органов власти.

- Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты, сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент поручил установить для участников спецоперации двухнедельный отпуск каждые полгода, без учета времени на дорогу. Президент напомнил, что служба на фронте связана с колоссальными нагрузками.

Также предусмотрены меры поддержки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

- Обязательно будем укреплять гарантии для трудовых коллективов. Это касается и зарплат, и социального обеспечения, предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятия ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство. Мы, безусловно, обсуждали этот вопрос с правительством, поручаю отработать все детали этой программы и не затягивая приступить к строительству такого арендного жилья, в первую очередь, конечно, в городах наших значимых оборонных индустриальных и научно-исследовательских центров. – сказал глава государства.