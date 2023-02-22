Финансовая поддержка ― малому бизнесу

«Финансовая поддержка всегда была наиболее приоритетной для малого и среднего бизнеса. А в настоящих условиях она помогает предприятиям стабилизировать свою деятельность и становится импульсом для развития, особенно это касается грантов для молодежи и социального бизнеса. Поэтому из года в год увеличивается объем средств на эти цели ― если в 2022 году малый бизнес получил гранты на общую сумму 66 млн рублей, то в этом году это уже 98 млн рублей, ― подчеркнула Светлана Нерушай, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

Финансовая поддержка стала возможна в рамках нацпроекта «Малое, среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициатором которого выступил президент России Владимир Путин.

Также предпринимателям доступны льготные микрозаймы и поручительства по кредитам. В Ленинградской области малый бизнес получает займы по ставке до 5% годовых.

В приоритете ― женское предпринимательство, сфера туризма, социальное предпринимательство, бизнес, созданный молодежью, экспортные предприятия. Действующий портфель микрозаймов ― 727 млн рублей, только за 2 месяца 2023 года выдано 28 займов на сумму 41,7 млн рублей.

Фондом поддержки предпринимательства Ленобласти – Центром «Мой бизнес» предоставляются также поручительства по кредитам для субъектов МСП. Итог двух первых месяцев года ― 12 поручительств на сумму почти 75,6 млн рублей. Всего действующий портфель поручительств фонда составляет сейчас 1,53 млрд рублей. Это обеспечило привлечение в малый и средний бизнес региона более 5 млрд рублей кредитных ресурсов.

Получить полную информацию о мерах финансовой поддержки в рамках Нацпроекта МСП можно на сайте Центра «Мой бизнес» ЛО www.813.ru, выбрать меры поддержки поможет Навигатор мер поддержки https://813.ru/services/