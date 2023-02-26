«Египетские идолы» из Гатчинского дворца

Создатели выставки постарались рассказать и показать, как египетское искусство повлияло на искусство Европы и России, как «египтомания» проникла в архитектуру, изобразительное, декоративно-прикладное искусство, философию, литературу, театр. Вершиной такого увлечения было время походов Наполеона в Египет.

На выставке экспонируется более 700 произведений искусства: скульптура, живопись, мебель, костюмы, ювелирные украшения в «египетском стиле» из собраний Государственного Эрмитаж и других музеев. Два экспоната предоставил ГМЗ «Гатчина» - это «Египтянин» и «Египтянка».

Выставка открыта в двух парадных залах Зимнего дворца: Аванзале и Николаевском. Входя в Аванзал, сразу видишь гатчинские статуи, стоящие в его центре перед изящной Ротондой. Выполненные из черного мрамора, они эффектно смотрятся среди колонн ротонды из зеленого малахита.

История «гатчинских египтян»

А какую увлекательную историю «гатчинские египтяне» хранят уже не один век! Несколько лет назад ее описала исследователь фонда скульптуры Гатчинского дворца-музея Е. Хмелева:

«Эти статуи были также приобретены в Италии И.И. Шуваловым и попали во дворец, вероятно, при князе Г.Г. Орлове. «Два египетских идола из черного мрамора» приобретены у художника Доменико д’Анджели и у скульптора Карло Альбачини (1735-1813) за одну и ту же цену в 430 экю. Где они стояли при Г.Г. Орлове - неизвестно, но при Павле I они находились в Белом зале. Их фиксирует опись 1796 года: «Статуи черного мрамора на таковых же пьедесталах - 2». (пьедесталы деревянные). Обе статуи - копии XVIII в. с античной пластики времени Адриана (II в. н.э.). Античные подлинники найдены на вилле императора в Тибуре (ныне г. Тиволи), сейчас находятся в Ватиканских музеях».

Автор доказывает, что статуя, которая числится в описях музея как «Египтянин», является «копией античной статуи Антиноя в египетском обличии», а «Египтянка» - это мужская фигура «жреца с жертвенным подносом».

Кто же такой Антиной? Прекрасный юноша был возлюбленным императора Адриана, фаворитом, который находился неотлучно при императоре. Но в 130 году н.э. во время путешествия по Египту Антиной утонул в Ниле при «невыясненных обстоятельствах», что породило и тогда много слухов. Современники даже считали, что юноша совершил жертвенное самоубийство, чтобы отвратить предсказанную Адриану гибель. Но страдающего от горя императора убедили в воскресении юноши. В результате в Римской империи возник культ Антиноя, и юношу стали изображать в виде Осириса, который тоже погиб, а затем воскрес и стал богом возрождения.

Интересно, что данное изображение «Антиноя» объединило в себе две древние культуры: Египта эпохи эллинизма и греческой классики. Антиной дан в образе Осириса или Сераписа так, как его представляли римляне. Фигура поставлена фронтально, на поясе – схенти (деталь верхней мужской одежды, напоминающей фартук), в руках - боксеры (туго свернутые платки), а голова увенчана клафтом-ушебти (царским головным убором). Однако на голове нет священной змеи - урея (символ царской власти).

Сохранилось большое количество - более пятисот - изображений Антиноя, которые можно увидеть в самых известных музейных собраниях мира. Антиноя также изображали в образах Гермеса, Диониса, Адониса, Аполлона, Геракла.

Насколько популярен в искусстве был образ Антиноя подтверждает то, что в Белом зале Гатчинского дворца есть еще бюст Антиноя римской работы первой половины II в., т.е. бюст – античный, времени императора Адриана. Антиной до сих пор считается символом мужской красоты.

Покровитель Антиноя, император Адриан, – известная историческая личность. Он считается самым прогрессивным из римских правителей «золотого» века Римской империи, известен как талантливый военачальник, законодатель, страстный путешественник и ценитель искусства. В его правление велось обширное строительство не только в Риме. Было построено огромное количество зданий, крепостей, акведуков, мостов, дорог. Некоторые памятники архитектуры дошли до нас.

Вилла Адриана в Тиволи

Одна из известных культурно-исторических достопримечательностей Италии – бывшая вилла Адриана в Тиволи, в 30 километрах от Рима. Для Адриана у склона Тибуртинских гор на территории в 120 га были разбиты сады, построены палаццо, термы, храмы, академия, библиотека, театр, здания для обслуживающего персонала… И в облике сооружений отражено то, что видел и чем восхищался император во время своих многочисленных путешествий. К сожалению, сейчас вилла находится в руинированном состоянии, но даже в таком виде она впечатляет.

Хочу отметить, что я люблю Италию, полностью разделяю страсть римского императора к путешествиям и, несмотря на более скромные возможности, все же побывала на вилле Адриана.

Гуляя по вилле, я с интересом осмотрела знаменитую Канопу, посвященную памяти Антиноя. Канопа - это водоем длиной около 100 м, который напоминал Адриану канал, разделявший в Египте Александрию и Канопу - место гибели его возлюбленного. При императоре водоем завершался каменным храмом, в апсиде которого стояла статуя Антиноя в образе бога Осириса или Сераписа. Сегодня по берегам Канопа возвышаются только прекрасные руины из фрагментов арок, колонн, извлеченных со дна водоема при раскопках, и копии с античных статуй. Есть даже скульптура крокодила. Еще удивили плавающие среди карпов забавные черепашки, которые пытались карабкаться на берег, выпрашивая еду. Пришлось поделиться с ними бутербродами.

«Бытование» статуй

В своих исследованиях Е. Хмелева также высказала следующее предположение: «Вероятно, обе статуи выполнил французский скульптор, работавший в Риме, - Гранжаке Антуан-Гийом… Вероятно, Гранжаке делал копии с антиков на продажу, тиражируя наиболее популярные экземпляры. Одним из таких достаточно часто копируемых экземпляров является Антиной в предполагаемом образе Осириса».

Белый зал Гатчинского дворца, созданный итальянским архитектором Антонио Ринальди, - самый большой и красивый. В зале, украшенном великолепной лепкой, рельефами, уникальными наборными дверями и паркетом находится лучшая часть собрания скульптуры музея от античных образцов до копий с антиков XVIII-XIX вв. Скульптура является важным декоративным элементом в интерьере. Например, статуи в египетском стиле, выполненные из черного мрамора, красочно выделяются на фоне светлых стен зала, беломраморной скульптуры и выполняют важные цветовые акценты. Кроме этого значения, статуи и бюсты остаются самостоятельными произведениями искусства. Те же «египтяне» представляют собой яркий пример «египтомании» в культуре.

В истории «бытования» этих статуй, как принято говорить в музеях, были и драматические события уже в нашем недавнем прошлом. Во время Великой Отечественной войны и оккупации Гатчины только благодаря подвигу сотрудников дворца удалось спасти часть скульптуры из Белого зала. К сожалению, все тяжелые мраморные статуи надежно спрятать не удалось. Так, статуи «египтян» секретно были закопаны на лугу перед Иорданским подъездом дворца. И после освобождения Гатчины, 8 августа 1944 года, главный хранитель С.Н. Балаева записала в своем рабочем дневнике: «На лугу перед Иорданским подъездом отрыты статуи из Белого зала - Египтянина и Египтянки», 11-го августа: «Вынули из земли статуи Египтянина и Египтянки. Они потускнели, патинировка сошла. С поломками».

Дальнейшая судьба «гатчинских египтян» тоже не простая. Как известно, 8 мая 1985 года открылись первые три зала Гатчинского дворца-музея после восстановления, и в 1988 году четвертым стал Белый зал. Вот тогда-то пришлось буквально бороться за их возврат, как и всей спасенной скульптуры. Конечно, изготовление копий, как делается сейчас, считалось неприемлемым. В результате «египтяне» и бюсты из Белого зала были переданы из Павловского дворца-музея. А взамен утраченных во время войны статуй договорились с Государственным Эрмитажем о передаче из их богатого фонда аналогичных.

Но при этом Эрмитаж отказался вернуть мраморную статую «Зима» работы Фальконе, которая из Гатчины поступила в их мастерские на реставрацию в 1928 году. Поэтому пьедестал для шедевра Фальконе в Белом зале до сих пор остается пустым. Но я бы сказала, что сегодня «Зиме» в образе прекрасной богини в зале «Французское искусство» Эрмитажа «неуютно». Хоть красавица и выставила вперед свою изящную ножку, посетители, обычно спешащие, редко обращают на нее внимание. И еще на выставке мне показалось, что «гатчинские египтяне» выглядят величественнее в «родном» зале на своих высоких постаментах.

В заключение должна добавить, что интересную выставку в Государственном Эрмитаже дополняют фотоснимки «египетского Петербурга» и его пригородов. С какой же радостью и гордостью среди них я узнала гатчинский обелиск «Коннетабль» и мой любимый павильон Венеры, где в орнаменты росписей стен вписаны изображения сфинксов. А вот о таинственных сфинксах в Собственном садике устроители выставки почему-то забыли.

Поэтому не случайно, когда я проводила занятия во дворце, парке и на улицах нашего города, то утверждала, что Гатчина – это Россия и весь мир.

Валентина Федорова