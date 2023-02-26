В Демидовской усадьбе в Тайцах проводили Масленицу

Ремесленная ярмарка предлагала мед, варенья и соленья, сушеные фрукты, моченые ягоды, конфетки-бараночки, пряники и леденцы на палочке, сахарную вату и расписные корзины из сосновой дранки. Гостей заманивали «пирогами и блинами, и сушеными грибами», жареными сосисками с картошкой, морсом и медовухой. Мастерицы учили делать куколок-масленичек, скоморохи предлагали всем народные игры и забавы, детей развлекали гигантская Маша и Медведь. Малышей катали на качелях и каруселях и на лохматом пони.

В полдень на уличной сцене начался праздничный концерт. Выступали фолк-шоу группа «Колесо», ансамбль «Хохлома», группа «Формат ФМ» и другие. Пели русские, всеми любимые народные песни. На поляне перед сценой, не доходя Готических ворот, красовалось чучело Масленицы с подвязанным «кузовком дёгтя», в который все желающие опустили записки с прошлогодними бедами – пусть горят вместе с чучелом.

В назначенный час запалили факел и подожгли хворост вокруг Масленицы. Занимался огонь неохотно, но под громкие заклинания «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» пламя разошлось, слизнуло подол чучела, пошло выше – и за пару минут все было кончено. Только остов остался тлеть. Конец дыму без огня положил сотрудник 42 пожарной части, дежуривший тут же со шлангом наготове.

Вместе с чучелом на поляне Таицкой усадьбы сгорели невзгоды минувшего года – так хором пожелали участники Демидовской масленицы. Покончив с чучелом, завели большой хоровод. Проводили зиму и приготовились встречать весну. И, между прочим, Великий пост! На столе с завтрашнего дня, по народному сказанью, – только редьки хвост.

Екатерина Дзюба