Для застрахованных по ОМС - новые сервисы на Госуслугах

Теперь полисом является просто номер записи пациента в Едином регистре застрахованных лиц. Цифровой полис ОМС будет доступен застрахованным гражданам в виде штрих-кода в личном кабинете на портале «Госуслуги» и в форме выписки из Единого регистра застрахованных лиц, которую можно получить при обращении в свою страховую медицинскую организацию.

Полис ОМС, полученный до 1 декабря 2022 года в форме бумажного документа или пластиковой карты, действителен в течение всего периода его действия и замены не требует.

В случае утери полиса ОМС на материальном носителе, при необходимости, гражданин может обратиться в свою страховую медицинскую организацию, которая выдаст выписку из Единого регистра застрахованных лиц.

Обращаться за медицинской помощью можно с документами по своему выбору:

- полисом ОМС в форме бумажного документа или пластиковой карты, полученным до 1 декабря 2022 года;

- цифровым полисом ОМС в виде штрих-кода или выписки из Единого регистра застрахованных лиц;

- документом, удостоверяющим личность (для детей в возрасте до четырнадцати лет - свидетельство о рождении).

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования запустил на Едином портале государственных услуг новые сервисы для застрахованных по ОМС.

«Новые сервисы ОМС позволяют значительно упростить взаимодействие всех участников системы обязательного медицинского страхования. И самое важное, делает ближе и комфортнее систему ОМС для застрахованных, дает им возможность получить услуги без обращения в различные инстанции», - отметил председатель ФОМС Илья Баланин.

Теперь застрахованным в системе ОМС на Едином портале государственных услуг доступны:

- постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС;

- предоставление сведений о страховании застрахованного лица в системе ОМС;

- предоставление сведений о прикреплении застрахованного лица к медицинской организации;

- выбор (замена) страховой медицинской организации;

- предоставление сведений об оказанных медицинских услугах;

- приостановление действия полиса обязательного медицинского страхования;

- восстановление на учете застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования.

Воспользоваться новыми сервисами могут пользователи портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью. Также застрахованные должны дать согласие на получение обновленных данных от Федерального фонда ОМС и актуализировать сведения о документах, удостоверяющих личность и СНИЛС.