Ленобласть и «Знание» помогают молодежи делать шаги к успешной карьере

Просветительский форум «С места в карьеру», организованный Российским обществом «Знание», развитие которого инициировал в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин в 2021 году, совместно с центром развития предпринимательства «Мой бизнес», пройдет с 28 февраля по 1 марта в Ленинградском государственном университете имени Пушкина.

Молодежи расскажут о планировании карьеры, выборе профессии, запуске своего бизнеса и навыках, которые помогут юным ленинградцам добиться успеха в любой сфере деятельности. На площадке форума ребята узнают, какие профессии сегодня востребованы в Ленинградской области, что предлагает государство молодым предпринимателям в качестве мер поддержки и каким образом начать карьеру, не имея опыта работы.

В программе мероприятия три тематических трека: «Развитие» — включает лекции по профориентации, обзор актуальных профессий и обучение навыкам управлять своим личным временем и концентрироваться на задаче. На треке «Бизнес и стартап» начинающим предпринимателям расскажут, как проверить жизнеспособность своей бизнес-идеи, где искать инвестиции, как презентовать свой проект и продвигать продукт. Трек «Карьера» подготовит молодых людей к выходу на рынок труда.

Во второй день участники форума смогут присоединиться к проекту «Школа карьерного роста» и принять участие в мастер-классах «Современные возможности и актуальные направления карьеры», «Современные возможности и актуальные направления в бизнесе» и мастер-класс в формате быстрых собеседований.