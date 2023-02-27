Ленобласть возвращает землю в сельхозоборот

Президент страны Владимир Путин поставил задачу достижения с 2023 года среднегодовых темпов роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса не менее 3%.

- Одним из способов выполнения этой задачи является ввод неиспользуемых земель в оборот. Сегодня нам, в зоне рискованного земледелия, мелиорация позволяет увеличивать объемы производства и обеспечивать продовольственную безопасность жителей области, ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

По итогам 2022 года растениеводы Ленинградской области произвели рекордный за всю свою историю урожай зерна ― 171 тысячу тонн, вдвое увеличили производство рапса, на 15% ― производство картофеля и овощей.

На 2023 год запланировано вовлечь в сельскохозяйственный оборот за счет культуртехнических мелиоративных работ порядка 3,1 тысяч га, провести реконструкцию мелиоративных систем на площади 2,5 тысяч га, финансирование увеличено на 31%.

На площадке Экспертного клуба прошло обсуждение опыта Ленинградской области.

Эксперты оценили комплекс мероприятий по возврату земель в сельхозоборот, который осуществляется Ленинградской областью. А также поразмышляли о продовольственной безопасности страны.

Старший преподаватель кафедры международных экономических отношений ЮРИУ РАНХиГС Евгения Васюта считает, что возврат земель Ленинградской областью в сельскохозяйственный оборот позволит не только замедлить миграцию населения, но и привлечет новых, молодых, инициативных, инновационно мыслящих специалистов со всей страны, создав в сельскохозяйственной сфере новые рабочие места, в том числе и для коренного населения.

- Отмечу, что одним из инструментов, позволяющим ускорить данный процесс, являются программы господдержки. Так, одной из достаточно эффективных и успешно зарекомендовавших себя, на мой взгляд, программ является программа «Ленинградский гектар». Реализация данной программы предполагает предоставление в безвозмездное пользование земельных участков и выделение на конкурсной основе гранта на развитие хозяйства. Претенденты должны представить бизнес-план и доказать, что имеют навыки работы на земле, видение развития своего дела и способны вести производство. Уверена, что инициатива, связанная с возвращением земель в сельскохозяйственный оборот, будет не только способствовать устойчивому развитию Ленинградской области, но и позволит решить важнейшие стратегические задачи, связанные с проблемами импортозамещения во всей стране, - отмечает Евгения Васюта

Председатель комиссии по образованию, молодёжной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области Вероника Каторгина отмечает, что рациональное использование земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения ― это вопрос особой важности в каждом регионе. Вопрос обеспечения продовольственной безопасности может быть решен в том случае, если регион самостоятельно производит большинство продуктов питания, хотя бы включенных в «борщевой набор».

- Ленинградская область всегда была «продуктовым донором» для своего ближайшего соседа Санкт-Петербурга, и сейчас, в основном, сохраняет эту позицию. Но при этом надо отчетливо понимать, что без государственных дотаций производителям сельскохозяйственных культур трудно оставаться рентабельными и сохранять стабильное качество продуктов. Поэтому необходимы долгосрочные планы господдержки производителей сельхоз продуктов. В этом состоит так же одна из составных частей обеспечения продовольственной безопасности в стране в целом, – резюмирует Вероника Каторгина.