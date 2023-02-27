Полицейские Гатчинского района по горячим следам задержали студента, ударившего ножом своего оппонента
24 февраля в полицию Гатчинского района поступила телефонограмма о том, что в больницу самостоятельно обратился молодой человек, 2004 г. с проникающим ранением груди. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
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В тот же день в г. Гатчина, на ул. Карла Маркса по горячим следам за совершение преступления задержали студента 1 курса института, 2005 г. р. Потерпевшего он ударил ножом на почве личных неприязненных отношений.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30, ч. 1, статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
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