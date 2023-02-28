Пенсионера обманули в виртуальном борделе

В дежурную часть Войсковицкого отдела полиции поступил протокол устного заявления 58-летнего гражданина, пенсионера. В полночь он, сидя дома, решил заказать услуги интимного характера. Нашел в интернете сайт и выбрал девушку по имени Маша. Позвонил по указанному номеру телефона и перевел в качестве страховки 5000 рублей, как ему велели. Потом за дополнительные услуги отправил на этот же номер еще 15600 рублей. После чего девушка перезвонила и сообщила, что деньги за страховку не поступили, поэтому необходимо перевести их снова по другому номеру телефона. Клиент еще раз перевел 5000 рублей. В ответ Маша прислала ему скриншот: якобы произошла ошибка транзакции, и перевод денег за услуги нужно еще раз повторить – на банковскую карту. Он отправил 19000 рублей. Тогда позвонил мужчина и сообщил, что заявка «слетела», поэтому нужно перевести денежные средства в размере 15600 рублей. Поняв, что разговор ведет мошенник, обманутый клиент больше ничего переводить не стал, ему и без того хватило ущерба.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.