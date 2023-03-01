«Истории старого патефона»

Еще недавно патефон был целым миром, вмещавшим в себя все, о чем мечтали люди. Погрузиться в этот мир, прочувствовать и получить всю палитру эмоций можно в музее города Гатчины на выставке патефонов.

Во время презентации зал с трудом вмещал всех желающих. В открытии приняли участие коллекционеры и музыканты, краеведы и меценаты, журналисты и руководители общественных организаций. Словом, все, кто интересуется историей Гатчины и патефонами. И что особенно любопытно, было много молодежи.

- Идея выставки патефонов фабрики «Граммофон» принадлежит директору музея города Гатчины Екатерине Алексеевне Потоцкой, – подчеркнул коллекционер Анатолий Горбатенко. - Сначала мы хотели просто показать патефоны местного производства. А потом решили, что для презентации не хватает самого главного, для чего их покупали люди – музыки. Да, на пластинках выпускали речи Ленина и Сталина, но массово покупали их не для того, чтобы слушать вождей. И тогда мы решили сделать часть программы музыкальной – послушать мелодии 30-х годов, попеть, потанцевать. Я говорю «мы», потому что в музее Гатчины работает большая творческая команда, каждый член которой внес свою лепту в успех дела. За что я им очень благодарен.

«В парке Чаир распускаются розы», «Рио-Рита», «Ах, эти черные глаза», «У самовара я и моя Маша» - эти и другие песни, знакомые современному слушателю больше по фильмам, были представлены в их подлинном звучании в исполнении великолепной Изабеллы Юрьева, Клавдии Шульженко, Петра Лещенко, Леонида Утесова…

Продемонстрировал патефоны в работе Владимир Стрельников – молодой, но уже опытный мастер из Санкт-Петербурга, который готовил их к выставке, занимаясь и внешним обликом, и технической частью.

- Мне очень повезло с мастером. Увлеченный, молодой, горячий, с музыкальным образованием, он смог подготовить все аппараты быстро и качественно, - рассказывает Анатолий Горбатенко. - С точки зрения эволюции патефона, наша цель - показать отличия аппаратов разных годов выпуска по их основным характеристикам. Во многом благодаря Владимиру все патефоны на выставке действующие и звучат, как 80 - 90 лет назад.

Звук сквозь время

- Первый патефон я починил в детстве, - вспоминает Анатолий Горбатенко. - Как-то на летних каникулах, после шестого класса, мы с моим одноклассником решили пойти на рыбалку. Зашли за удочками к нему в гараж, и там я увидел небольшой чемоданчик. Оказалось, что это старый сломанный патефон, который уже хотели выкинуть. Мне стало любопытно, смогу ли я его починить. И, получив разрешение, забрал патефон домой. Разобраться было не сложно. Тогда патефонов было много, они не были редкостью. Я нашел неисправности, починил - и он заиграл. Пластинки дома были, но их ограниченный репертуар быстро мне надоел. Однажды, собираясь на дачу, отец попросил меня взять с собой патефон – в нашем садовом домике тогда не было электричества. Я взял патефон, пластинки - и вечером мы все с удовольствием слушали музыку. Теперь, когда я завожу патефон, сразу вспоминаю свое детство, дачу, папу, маму…

Последний патефон в нашей стране выпустили в 1960-х годах. Уже Гагарин полетел в космос, а патефоны по-прежнему были востребованы. Благодаря своей простоте, надежности и мобильности, патефон позволял слушать музыку, где угодно. Огромное значение он приобрел в военное время. Бойцы брали его на фронт для поднятия боевого духа и слушали в минуты отдыха. Существовала даже специальная модель для фронта - мини-патефон. Его называли «окопным».

Анатолий Горбатенко начал собирать патефоны, можно сказать, случайно.

- Лет десять назад на барахолке я купил неисправный патефон и подумал, смогу ли повторить то, что удалось в детстве. И не смог. Оказалось, некоторые детали безвозвратно утеряны, некоторые сломаны так, что не восстановить. Купил на запчасти еще один патефон, но другого года выпуска, и детали не подходят. Стал интересоваться и узнал, что заводов было много. И так просто купить на запчасти один патефон и починить другой - не получится. Ассортимент был большой. Даже на примере одной фабрики «Граммофон» мы видим, сколько было модификаций, и не все детали взаимозаменяемы. И так я стал собирать. А потом понял, что нельзя собрать все патефоны – нужно на чем-то остановиться. И решил выбрать продукцию кооперативной фабрики «Граммофон» города Красногвардейска - «Красногвардейцев», как называют их в быту.

Выбор объясняется просто: эти патефоны выпускались в Гатчине, и собрать все реально. Если каждый год модель 2-3 раза обновлялась, то конечное число может быть 20-25 патефонов - и тогда полная коллекция собрана. Сейчас Анатолий Горбатенко уже близок к этому.

Эволюция патефонов

- У меня 18 патефонов красногвардейской фабрики. Разместить все на выставке задача не стояла. Для большинства аудитории не интересны незначительные отличия патефонов. Конструкторское бюро фабрики работало на снижение себестоимости продукции, упрощение сборки, улучшение надежности узлов и качества продукции. Многие изменения касались технологий. Фабричная газета «Мембрана» писала, что в начале шло много брака. Люди жаловались. Конструкторское бюро изучало причины и принимало меры, совершенствуя конструкцию. И это происходило постоянно. Главные изменения были внутри. Самые значимые касались мотора. Например, в 1940 году, когда поменяли мотор, он стал уверенно проигрывать две стороны пластинки. И патефон стал более удобным в эксплуатации, - поясняет Анатолий Горбатенко.

В экспозиции шесть работающих патефонов плюс один современный для демонстрации. И один, если понадобится, на замену. На витринах можно увидеть довоенные пластинки, вырезки из газет, редкие фотографии, паспорта патефонов, патефонные головки и иглы.

- Я очень доволен, что мне удалось продемонстрировать важную ступень в развитии патефона - электромагнитные звукосниматели, которые позволяли преобразовывать сигнал с пластинки в электрический, а затем усиливать его и воспроизводить. Такие звукосниматели появились в 30-е годы. Допустим, патефон играет в радиорубке, а звуковой сигнал по проводам идет в зал, где установлено несколько динамиков. Это позволяет охватить большую аудиторию, а также регулировать звук. Представленный на выставке экземпляр - действующий. И для многих даже умудренных опытом гатчинцев стало открытием существование такой штуки.

Чего же не хватает в коллекции «Красногвардейцев»? Пока не удалось найти ни одного аппарата, выпущенного до 1934 года. Хотя в газете «Мембрана» написано, что в 1933 году выпустили 39 тысяч патефонов. В более поздних номерах этой же газеты и в «Красногвардейской правде» («Гатчинской правде») есть упоминание, что фабрика начала выпускать радиолы. Это - проигрыватель и приемник в одном ящике. Саму радиолу тоже пока найти не удалось. Хотя некоторые «зацепки» имеются. По просторам интернета «гуляет» фотография человека, который демонстрирует радиолу из Красногвардейска. Когда и кем сделан этот снимок, где опубликован – еще предстоит выяснить.

«Граммофон» - крупнейшее предприятие Гатчины

Выставка рассказывает не только о том, как шел технический прогресс, но и о фабрике «Граммофон».

Во-первых, она в то время единственная из патефонных фабрик страны была кооперативной. Остальные – государственные, управлялись сверху. И только фабрика Красногвардейска шла своим путем. Не копировала вслепую, а изучала, развивала и применяла чужой опыт у себя. Поэтому патефоны Красногвардейска отличаются от других патефонов того времени.

«Красногвардейская правда» и газета «Мембрана» помогли узнать, как жил трудовой коллектив. В предвоенные годы во время расцвета фабрики на ней работало 1750 человек. Для 40-тысячной Гатчины конца 1930-х годов – это очень много. В последнем выпуске фабричной газеты говорилось о выпуске 525 патефонов в день. Квартальные и годовые планы исчислялись де-сятками и сотнями тысяч.

На фабрике существовали своя библиотека, Дом культуры, театральный коллектив, фотокружок, мотокружок, спортивная команда, которая завоевывала призовые места. Трудовой коллектив жил активной общественной жизнью, выезжал в санатории, участвовал во всесоюзных фестивалях.

- Мы начали изучать, откуда взялась фабрика. Копнули, и дошли до кооператива «Юпитер», который организовали в 1924 году в Ленинграде. Дальше не копали... Ясно одно: после разделения кооператива на самостоятельные артели две из них оказались в Красногвардейске: фабрика «Граммофон» и артель «Цветметштамп» (позднее завод «Буревестник»). В рамках выставки можно узнать об истории «Цветметштампа» и главной на то время продукции. Но эта тема заслуживает того, чтобы сделать отдельную экспозицию. Также мы коснулись деятельности фабрики во время войны. Удалось определить, что фабрика существовала как юридическое лицо минимум до 1943 года. Несмотря на то, что люди работали в Ленинграде, когда им вручали медали «За доблестный труд», указывалось: «Токарь, кооперативная фабрика «Граммофон», г.Красногвардейск», – рассказывает Анатолий Горбатенко.

На выставке представлена продукция еще одного довоенного предприятия – кооперативной промысловой производственной артели имени Калмыковой. Артель находилась на Красноармейском проспекте, д.4. Краеведы считают, что позже здесь работала зонтичная фабрика. Артель им. Калмыковой делала специальные чемоданчики или футляры для переноски пластинок. Посетители выставки увидят достаточно редкий экземпляр из коллекции Анатолия Горбатенко.

В открытии выставки принял участие старожил Гатчины Вячеслав Алексеевич Пирогов. Его мама работала на фабрике «Граммофон» телефонисткой на коммутаторе. В 1941 году Вячеславу Алексеевичу было 13 лет. С началом войны патефонная фабрика уже освоила производство минных взрывателей. Была поставлена задача - обеспечить переброску необходимого оборудования в Ленинград так, чтобы производство не прекращалось. Он помнит, что мама работала до последних дней, пока шла эвакуация оборудования и людей, а еще - как пешком добирались до станции Александровская, там ходили поезда в Ленинград, как оказался в блокаде.

- История довоенной Гатчины очень мало изучена. Тому есть объективные причины. В экспозиции представлена Доска почета работников фабрики «Граммофон». Мы очень надеемся, что кто-то узнает своих родных, поделится информацией. И, возможно, будет раскрыта еще одна страничка истории, - говорит Анатолий Горбатенко.

Опираясь на архив газеты, коллектив «Гатчинской правды», помогал со сбором информации для выставки. Нас радует, что важная для Гатчины историческая тема воодушевила многих людей. Организаторы выставки выражают благодарность АНО «Гатчинская мельница» в лице учредителя Владимира Епешина, генеральному директору Завода высотных конструкций «Новая высота» Егору Ручкину, мастеру по ремонту патефонов Владимиру Стрельникову и всем, кто оказал поддержку в организации выставки.

- Если эта выставка будет принята благосклонно, прежде всего, гатчинцами, есть желание ее доработать и представить вновь, - говорит Анатолий Горбатенко. - В следующий раз мы дополним ее экспонатами, новой информацией, учтем все пожелания и ответим на запросы и чаяния жителей Гатчины. Я бы сравнил это с восхождением на вершину. Поднимаешься выше - видишь больше и понимаешь, что можно сделать еще.

Выставка «Истории старого патефона» продлится до 23 апреля. Музей города Гатчины: проспект 25 Октября, д. 18. Телефон - 8 (813 71) 2-14-66. Ежедневно с 10 до 18 часов, кроме вторника.

Татьяна Можаева