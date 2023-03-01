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Лаборатория Касперского расскажет школьникам на «Уроке цифры» про мобильную безопасность

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.

Рубрики:  Образование

АО «Лаборатория Касперского» разработала для проекта «Урок цифры» обучающие материалы на тему «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы». У школьников появится возможность узнать больше об основах кибербезопасности, защите данных на устройствах, а также о работе специалистов в области информационной безопасности и разработчиков защитных решений для смартфонов. Уроки от АО «Лаборатория Касперского» будут проходить в российских школах с 13 марта по 2 апреля 2023 года.

«Урок цифры» охватывает разные направления: от алгоритмов и кодирования до нейросетей и приватности в онлайне. Такое разнообразие материалов и увлекательный формат обучения в виде комиксов и онлайн-игр позволяет детям сориентироваться в мире ИТ-профессий. Ребята смогут погрузиться в профессию ИТ-специалиста, понять, что может сделать смартфон или любой другой гаджет максимально защищенным», — прокомментировала Татьяна Трубникова, директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России.

«По данным нашего опроса*, у 88% детей в возрасте 7—10 лет уже есть свой смартфон или планшет. При этом на мобильных устройствах хранится не меньше персональных, конфиденциальных и платёжных данных, чем на компьютерах.

Неудивительно, что интерес злоумышленников к ним только растет, — отмечает Андрей Сиденко, руководитель направления по детской онлайн-безопасности АО «Лаборатория Касперского». — Дети активно осваивают цифровое пространство и, к сожалению, также рискуют столкнуться с различными киберугрозами. Согласно тому же опросу, за последние два года каждый шестой ребенок сталкивался с онлайн-мошенничеством, ещё столько же — с телефонным.

У 13% оказались взломаны аккаунты в различных сервисах. Все это лишь еще одно доказательство того, почему важно обучать детей основам кибергигиены — тогда они смогут быть уверенными в собственной цифровой безопасности».

«Современные дети — это суперактивные пользователи интернета. И не только пользователи: многие из них уже со школьной скамьи интересуются ИТ-профессиями: программированием, разработкой игр, дизайном. Задача «Урока цифры» — открыть для ребят мир цифровых профессий, дополнительно погрузить в него и зарядить на развитие в этом направлении. Мы привлекаем внимание к многообразию цифровых профессий не только детей, но и их родителей, что поспособствует увеличению количества занятых в отраслях цифровой экономики», — комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».