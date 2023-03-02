А ты исчерпал кредитный потенциал?

21 февраля в Вырицкий отдел полиции поступило заявление от потерпевшего: он просил привлечь к уголовной ответственности некое лицо, позвонившее ему в конце января и представившееся сотрудником Центрального Банка России Пичугиным Эдуардом Владимировичем.

Этот Пичугин сообщил, что третьи лица завладели персональными данными инженера и пытаются оформить на его имя кредит сразу в нескольких банках: в Сбербанке, «Газпромбанке», «ВТБ» и в банке «Открытие». Чтобы злоумышленники не получили кредитные денежные средства, инженеру было велено взять в банках кредиты – по максимуму и погасить свой кредитный потенциал.

Следуя указаниям господина Пичугина, мужчина зашел с компьютера в свой «личный кабинет» банка «ВТБ», подал заявку на получение кредита и отправился в отделение «ВТБ» на проспекте 25 Октября. Там он получил в кассе 380 тысяч кредитных рублей.

Слушаясь Пичугина, инженер отнес эти деньги в банкомат «Альфа-Банка» в торговом центре «Мегаполис» и пятью операциями перевел всю сумму на банковскую карту, номер которой продиктовал злоумышленник.

Далее, выполняя инструкции Пичугина Эдуарда Владимировича, мужчина снял со своей банковской карты 290 тысяч в терминале «ВТБ» в «Кубусе», вернулся в «Мегаполис» и снова отправил деньги через терминал «Альфа-Банка» пятью разными операциями.

К вечеру от Пичугина снова поступил звонок. Как выяснилось, в результате всех этих манипуляций кредитный потенциал инженера таки не был погашен: Пичугин отправил его за следующим кредитом – для полного и безоговорочного погашения потенциала. Мужчина снова направился в банк «ВТБ» на проспекте, оформил заем в размере 670 000 рублей и по известной схеме десятью операциями перевел всю сумму уважаемому Пичугину через терминал «Альфа Банка».

На этом кредитный потенциал инженера-технолога был исчерпан. Мошенники получили 1 млн 320 тысяч рублей. По факту мошенничества в крупном размере возбудили уголовное дело. А говорят, надо просвещать пенсионеров в вопросах финансовой грамотности…