Библиотекарь Вырицкой школы одержала победу

В номинации «Библиотекарь года» победу одержала Евгения Тимофеева из Вырицкой школы № 1.

Учитель истории и обществознания «Центра образования «Кудрово» Павел Гурьянов стал победителем конкурса в номинации «Учитель года».

В номинации «Воспитатель года» победила Юлия Воронежских из детского сада №15 Ломоносовского района.

Юлия Балуева из школы-интерната «Красные Зори» одержала победу в номинации «Учитель-дефектолог года», а Валерия Верина из Межшкольного учебного комбината Киришского района - в номинации «Педагог-психолог года».

В конкурсных испытаниях приняли участие около 50 педагогов со всего региона. На протяжении нескольких дней они демонстрировали свои навыки в мастер-классах, погружались в мероприятия с детьми, отвечали на волнующие вопросы и, конечно, делились своим мастерством. Финальным испытанием стал «Педагогический совет», на котором учителя поделились своими образовательными инициативами.

Теперь победителям предстоит подготовка к Всероссийским конкурсам, которые пройдут в сентябре-октябре 2023 года.