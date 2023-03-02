Ленобласть дает старт карьере

С начала года уже 420 студентов выпускных курсов из Мичуринского многопрофильного техникума, Сосновоборского политехнического колледжа, Государственного института экономики, финансов, права и технологий, Техникума водного транспорта, Борского агропромышленного техникума и других учреждений среднего и высшего профессионального образования Ленинградской области приняли участие в мероприятиях акции «Старт в карьеру».

Акция ежегодно проводится службой занятости Ленинградской области. Цель акции – формирование карьерных стратегий молодежи в соответствии с личными наклонностями и потребностью рынка труда для эффективного трудоустройства молодежи.

«Старт в карьеру» помогает будущим молодым специалистам узнать важную информацию о рынке труда региона и услугах Кадрового центра Ленинградской области, об актуальной потребности в кадрах ведущих предприятий района, освоить инструменты эффективного поиска работы и трудоустройства, получить карьерные консультации. На встречах со специалистами службы занятости выпускников обучают основам успешной самопрезентации, дают советы по составлению резюме и портфолио.

«В прошлом году в акции приняли участие более 5000 выпускников. В этом году служба занятости планирует не сбавлять темп и расширять круг участников», - комментирует председатель комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

Выступая на Госсовете в декабре прошлого года, президент России Владимир Путин сказал: «Я абсолютно разделяю необходимость поддержки занятости тех, кто начинает свой трудовой путь, в том числе обучается в средних профессиональных организациях. Возраст ребят – от 14 до 18 лет».