Поддержка социального бизнеса

Успешно защитили свои проекты и получат гранты на развитие бизнеса 33 социальных предприятия. Из них семь – предприниматели Гатчинского района.

Туристический центр «Лукоморье» получает грант уже второй год подряд, он необходим для проведения интерактивных познавательных экскурсий для детей и взрослых, театрализованных программ, этнических фестивалей.

-Туристический центр «Лукоморье» - это точка на Земле, где мы принимаем туристов, как дорогих гостей по сказочному: «Напоить, накормить, (а при необходимости) спать уложить». Здесь любой человек может получить полный комплект туристических услуг из первых рук без переплат, - прокомментировала руководитель центра Наталья Спичак.

Туристический центр «Лукоморье» находится в с. Воскресенское Гатчинского района на границе объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Суйда», которая принадлежала Абраму Петровичу Ганнибалу, и где жили родители, сестры и няня Александра Сергеевича Пушкина.

Толчок развития социальный бизнес в России получил в июле 2019 года, когда президент Владимир Путин подписал закон о социальном предпринимательстве. Тогда оно было выделено как отдельная приоритетная область деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2022 году гранты в рамках национального проекта получили 99 социальных предприятий Ленинградской области. В 2023 году на эти цели выделено 49,5 млн рублей еще для 100 предприятий. В Гатчинском районе действует 46 социальных предприятий.