В Ленобласти растет сельхозпроизводство

«Наш успех – это результат комплексной программы развития производства, которая планомерно реализуется в регионе не первый год и успешно прошла испытания последнего времени. Сегодня время ставит перед нами новые вызовы, задачи увеличения производства и мы их будем выполнять», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Общий объем выпуска пищевой и сельскохозяйственной продукции в 2022 году составил 118,6 млрд рублей, из них в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 97 млрд рублей (102,5% к 2021 году).

Молока произведено на 3,4% больше, чем а 2021 году — 680,4 тыс. тонн, мяса — на 2,4% больше (372,7 тыс. тонн), яиц — на 1,7% больше (3,5 млрд штук). Производство зерновых культур увеличилось на 15,5%, картофеля — 14,1%, овощей — 7,2%.

Из готовой пищевой продукции объем производства колбасных изделий увеличен на 46%, сливочного масла — 41%, кондитерских изделий — 21%, сыров и творога — на 16%.

Обращаясь к работникам АПК в октябре 2022 года, президент России Владимир Путин отметил, что работа в условиях беспрецедентного санкционного давления ставит перед агропромышленным комплексом новые задачи. Он напомнил, что в сентябре правительством была утверждена отраслевая стратегия, среди ключевых приоритетов которой — повышение качества жизни населения. Реализация поставленной задачи подразумевает строительство новых современных домов, дальнейшее развитие программы сельской ипотеки, модернизацию инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также комплексное благоустройство сельских территорий — всё, что важно для людей.