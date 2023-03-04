Большие и Малые Колпаны в царские времена

Из старинного документа следует, что село Колпницы было приписано к Никольскому женскому монастырю, расположенному на берегу реки Суйды в соседнем Никольском Суйдовском погосте: «село Колпницы… от Николы с Суйды». Один из дворов села Колпницы принадлежал Великому князю Ивану III. «В Дягиленском же погосте Великого Князя волости и села и деревни за детми за боярскими в поместиа», – сообщается в писцовой книге.

Эта местность была заселена угро-финским племенем ижора уже в ХII – ХIII веках, на что указывают археологические находки. В 1873 году известный археолог Л.К. Ивановский вместе с группой студентов на денежные средства, выделенные Русским археологическим обществом, обследовал большую группу курганных захоронений Ижорской возвышенности. Особо много курганов располагалось в окрестностях деревень Вопша, Парицы, Тихковицы.

Так, близ деревни Вопша, которая в настоящее время входит в состав Большеколпанского сельского поселения, археологами было раскопано 48 могильников, относящихся к ХII-ХIII векам и состоящим из трех отдельных групп. Среди находок, обнаруженных здесь, были выделены: ожерелье из бус с серебряным крестом, несколько перстней, браслет, стеклянные и медные бусы, пряжки, ножи, топоры, обломки медных монет, глиняный горшок… и даже «кости собаки». К любопытным реликвиям можно отнести также подвеску в виде конька. Все находки были переданы в Императорский Эрмитаж и Императорский Исторический музей в Москве.

Под шведской оккупацией

Почти целое столетие бывшая Ижорская земля находилась под шведской оккупацией. Захватив эти обжитые места в 1612 году, шведы надолго отодвинули границы Великого Новгорода от южного побережья Балтийского моря, а в 1617 году, по результатам Столбовского мирного договора, основательно установили здесь своё господство, в результате чего бывший Копорский уезд стал именоваться Копорским лёном. Всей этой территории был дан статус особой шведской провинции, получивший название – Ингерманландия.

Из-за религиозных притеснений и всевозможных повинностей уже вскоре началось массовое переселение и бегство православных жителей края за пределы шведской провинции, ближе к Новгороду. На месте многих деревень образовались пустоши. Полностью опустели Вопша и Парицы. По переписи, проводившейся иноверцами в 1618-1623 годах, опубликованной в «Писцовых книгах Ижорской земли», в деревне Колпаны числится всего два православных жителя: «Тихон сын Васильев со своим сыном Филькой». На весь Дягиленский погост осталось всего – 37 человек! Сама же деревня Колпницы в «Писцовых книгах» упоминается под названием «Коlpanitza».

В связи с этим шведская администрация переселяет в Ингерманландию из соседней финской провинции Саво множество финских семей. Савакоты довольно быстро начинают освоение заброшенных земель. В период с 1627 по 1635 годы в Ингерманландию переселяются 1524 семей. Однако в последующие годы бегство православного населения края продолжается.

Время показало: опасения перебежчиков были не напрасны. Как сообщали в позапрошлом веке церковные историки: «в исконных владениях Русского царства шведы понастроили немало лютеранских кирок». А по возвращению сего края к России только в одном Копорском уезде имелось восемь иноверческих храмов.

Шведский король Густав II Адольф жалует Ингерманландские земли шведским представителям крупнейших дворянских родов и немецким колонистам, которые также привозят с собой значительное число крестьян-переселенцев, своих управляющих и приказчиков немецкого происхождения. Сюда же в приказном порядке переселяется ряд провинившихся, замеченных в мелких преступлениях жителей Шведского королевства, всем ссыльным было разрешено забрать и привести с собой свои семьи.

Для скорейшего освоения захваченных территорий и активному развитию хозяйственной деятельности в 1620 году король отдает Копорский уезд в аренду на четыре года богатому ревельскому купцу, «крупнейшему кредитору шведской короны» Богуславу Розену. Его главная резиденция находилась в крепости Копорье, где он проживал в окружении многочисленного семейства и часто принимал здесь знаменитых гостей, в том числе шведского короля с супругой.

При Розене в этих местах проводилась первая шведская перепись населения, в полной мере показавшая картину разорения и запустения бывших ижорских деревень. Писцы ходили тогда по полупустым селениям: именно в этот период многие из оставшихся крестьян бежали на русские земли, подальше от «копорского откупщика Букслава».

В 1624 году значительную часть Дягиленского погоста, включающего современные колпанские земли, король Густав II Адольф пожаловал видному шведскому государственному деятелю, риксдротсу (наместнику), представителю знатного дворянского рода Габриэлю Густавсону Оксеншерне. С большим размахом он приступает к благоустройству своего главного поместья – Скворицкой мызы, расположенной на реке Ижора, недалеко от современного поселка Пудость, обустраивает ещё несколько новых усадеб, одна из которых появляется у деревни Войсковицы.

Королевским указом Оксеншерне назначается шведским генерал-губернатором. Известно, что после 1634 года он занимал пост главного казначея Шведского королевства. Может быть, именно с этим интересным фактом из его биографии связана очень распространённая в окрестностях города Гатчины легенда, повествующая о том, что где-то в наших краях спрятана, зарыта в землю казна шведского наместника Ингерманландии, которую не успели доставить в королевство под натиском наступления русских войск во время освобождения Ижорской земли Петром Великим. На протяжении нескольких столетий этот клад пытались искать, но все попытки были безрезультатны…

После смерти Габриэля Оксеншерна его обширная вотчина была поделена между сыновьями, а впоследствии между его наследниками. Населенная почти полностью ингерманландскими переселенцами, деревня Колпаны была выбрана шведским духовенством для открытия здесь лютеранской кирхи. Она была построена в двух верстах севернее деревни Колпаны в 1640 году и представляла собой небольшую деревянную церковь. Рядом с ней находился дом пастора и приходское кладбище.

Подарок сподвижникам Петра I

После возвращения захваченных шведами земель в состав России все владения Приневского края были пожалованы Петров Великим царским сподвижникам, героям победоносных сражений Северный войны. Ряд бывших ингерманландских усадеб перешли в собственность государевой родни.

История деревни Большие Колпаны и ее округи непосредственно связана с прошлым Гатчинской мызы, в 1712 году подаренной императором Петром I своей любимой сестре Наталье Алексеевне. После ее смерти поместье несколько раз переходило из рук в руки, пока в 1734 году императрица Анна Иоанновна не пожаловала эту мызу с приписанными к ней деревнями князю Борису Александровичу Куракину.

В Российском государственном историческом архиве хранится «План Копорского уезда мызы Гатчинской с деревнями владения Ея Императорского Величества действительного камергера и орденом Святого Александра и Святой Анны кавалера князя Бориса Александровича Куракина», относящийся к 1746 году. На плане обозначены: сама господская усадьба – «Гатчинская мыза», деревни Малая Гатчина, Большая Гатчина, лютеранская кирха (на месте современной Колпанской кирхи), деревня «Колпана» (на месте современной деревни Большие Колпаны) и другие селения. Постепенно менялось ставшее нам сегодня привычным название деревни Колпаны…

До основания города Гатчины и появления в ней православной церкви, местные крестьяне православного исповедания относились к приходу ближайшей Суйдинской церкви Воскресения Христова. Метрическая книга этого храма за 1739 год, сообщает о смерти «крестьянина деревни Колпяна Стефана Юрьева пятьдесят лет», похороненного на кладбище в Суйде. В Метрической книге того же храма за 1749 год в графе «О родившихся» сообщается: «Вотчины генерала и кавалера князя Александра Борисовича Куракина Гатчинской мызы деревни Колпяна у крестьянина Григория Алексеева сын Иван».

В Метрической книге Суйдинской церкви за 1754 год упоминаются крестьяне деревни «Колпяно»: Григорий Алексеев (род. сын Василий), Стефан Тихонов (род. сын Алексей). В 1757 году у крестьянина Ивана Иванова родилась дочь – Мария, а у Стефана Федорова – Евдокия. «Вотчины князя Куракина Гатчинской мызы деревни Колпяна крестьянина Федора Васильева – сын Семен», – сообщается в Метрической книге за 1757 год, в графе «О родившихся». Восприемниками при рождении были местные крестьяне Иван Кондратов и Екатерина Иванова.

В 1759 году в деревне «Колпино» Гатчинской мызы значилось 12 крестьянских дворов, из которых 4 были заселены православными жителями.

В период владения Гатчинской вотчиной Куракиными на картах этого имения вместо одной деревни Колпаны появляются деревни Большие и Малые Колпаны. В 1765 году их владельцем становится новый помещик, фаворит императрицы Екатерины II, граф Григорий Григорьевич Орлов. При нем в окрестностях деревень Большие Колпаны, Большая Вопша и Черницы начинается добыча каменного известняка. Самое большое место «каменной ломки» находилось у деревни Черницы.

В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга хранится «Межевая книга к генеральному плану Тихковицкой лесной даче» 1772 года, на границе с которой находилась поместье Г.Г. Орлова. В книге упоминаются «Старая большая Новгородская дорога», современное Киевское шоссе в этот период еще только строилось. Указаны деревни «владений Его Сиятельства Григория Григорьевича Орлова»: Черницы, Вопша, Колпаны.

Из крепостных графа Орлова, проживающих в деревне Большие Колпаны, по метрическим книгам Суйдинской церкви удалось проследить судьбу крестьянина Ивана Иванова, в 1781 году вступившего в брак с крепостной девкой из деревни Парицы – Ириной Михайловой. Умер он в 1795 году в возрасте 38 лет. У них было несколько детей.

Несмотря на то, что с 1760-х годов существовали раздельные деревни Большие и Малые Колпаны, на картах и в других документальных источниках часто указывалась деревня «Колпино». Так, например, на «Карте Санкт-Петербургской губернии с делениями на уезды», изданной в 1790 году, обозначена деревня «Коlpino».

Андрей Бурлаков