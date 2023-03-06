Белые розы – архитектору Андрею Штакеншнейдеру

Андрей Иванович Штакеншнейдер (1802-1865) – русский архитектор, строивший императорские резиденции и великокняжеские дворцы в Санкт-Петербурге и пригородах. Яркий представитель первого поколения архитекторов-эклектиков в России.

Посещать его могилу в памятный день стало доброй традицией. Цветы – белые розы - к могиле зодчего возложили почитатели его таланта. В их числе - историки, краеведы, музейные работники, представители петербургского парламента и местной власти.

В этом году круг друзей великого архитектора увеличился. В мероприятии приняли участие гатчинцы, которые занимаются увековечиванием памяти об А.И. Штакеншнейдере на его малой родине. Это - учредитель АНО «Гатчинская мельница» Владимир Епешин и директор Анатолий Горбатенко.

Знаковое событие, посвященное 221-й годовщине со дня рождения А.И. Штакеншнейдера, пройдет и в Гатчинском районе: 10 марта АНО «Гатчинская мельница» собирает друзей и единомышленников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области на родине архитектора в д. Мыза-Ивановка. В программе – знакомство с проектом музейно-выставочного комплекса «Гатчинская мельница», открытие информационной таблички, осмотр места строительства павильона для размещения выставочной экспозиции и многое другое.

Татьяна Можаева