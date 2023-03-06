«Маршрут построен» по Ленобласти

«Маршрут построен» — премия медиагруппы «Комсомольская правда» в области развития внутреннего туризма. Она формирует путеводитель по интересным местам нашей огромной страны. В 2023 году конкурс пройдет во второй раз. Среди участников конкурса - места и проекты из Ленинградской области. Их можно поддержать по ссылке https://www.kp.ru/russia/travel/, выбрав одну или несколько номинаций. С одного IP-адреса можно голосовать за любое количество участников конкурса, но не чаще раза в сутки. Голосование завершится в апреле 2023 года.

В номинации «Точка притяжения» Ленинградскую область представляют усадьба Марьино - родовое имение Строгановых-Голицыных. Она находится в Тосно. Парково-усадебный ансамбль XIX века привлекает туристов со всей России историей, интерьерами и развлечениями. Здесь проводятся крупные мероприятия и авторские экскурсии по главным залам дворца и парадным. Гости могут покататься на санях зимой, а летом - на лодках и лошадях.

Второй претендент в этой номинации - экокластер «Колтушские высоты». Это природное пространство, подходящее для спорта и отдыха, творчества и вдохновения, науки и культуры. Колтушская возвышенность находится в южной части Карельского перешейка на стыке Приневской и Приладожской низин. Среди туристов она известна ледниковым происхождением. На территории Колтушских высот оборудованы шесть эко-маршрутов, а рядом находится научный городок с музеем первого русского нобелевского лауреата И.П. Павлова. Также здесь располагаются более 40 объектов культурного наследия, 10 конных клубов.

В номинации «Место силы» наш регион представляет проект «Заветные места потомков летописной веси». Информационно-туристский центр в Подпорожье приглашает туристов в деревню Чикозеро, где живут вепсы, верящие в Хозяина леса – Мец Ижанда, знахарей-нойдов и в силу заветных камней, родников и деревьев. В Чикозеро растет «мать елей» - неподалёку от мыса, на котором ученик святого подвижника Александра Свирского Корнилий Паданский основал в XVI веке монастырь. Сюда добираются по грунтовой дороге сотни паломников.

В номинации «Искусство гостеприимства» Ленинградскую область представляет круглогодичный глэмпинг Ecos 360, расположенный в Приозерском районе. Благодаря прозрачным номерам на берегу озера человек может наблюдать, как живет дикая природа.