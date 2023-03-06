«Пушкинская карта» - для молодежи

Сегодня в регионе «Пушкинской картой» пользуются 66 249 человек. Только за минувший год к программе присоединились 32,5 тысяч жителей от 14 до 22 лет. На балансе карты лежит 5 тысяч рублей, которые можно потратить на походы в театры, музеи, концертные залы и кинотеатры. При этом на просмотр российских фильмов, вышедших при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда кино или фильмы, вышедшие до 1991 года, можно потратить до 2 тысяч рублей в год.

К проекту «Пушкинская карта» в регионе присоединились 12 учреждений культуры: 4 государственных театра, 2 государственных оркестра, 4 государственных музея и 2 негосударственных учреждения культуры. С афишей мероприятий можно познакомиться на портале «Культура.рф».

«Пушкинская карта» — президентский проект, позволяющий молодежи приобретать билеты на культурные мероприятия за счет государства. Проект стартовал в начале сентября 2021 года. Впервые о проекте рассказал Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в июне 2021 года.